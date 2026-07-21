ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Политико": Директорът на ФБР отива Русия в средат...

Времето София 26° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23257561 www.24chasa.bg

Транспортният министър Георги Пеев: Милиарди левове са потънали в БДЖ

1224
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Георги Пеев СНИМКА: Георги Палейков

Милиарди левове са потънали, вместо да се използват за реформа в БДЖ. Това заяви транспортният министър Георги Пеев в студиото на „Денят започва" по БНТ. 17 от сключените през годините договори вече се проверяват от европрокуратурата, добави той. На този етап не е обсъждана темата за приватизация на железниците.

Министърът коментира и разполагането на американски самолети на авиобаза „Безмер".

„Трябва да бъдем честни с нашите граждани. Имаме споразумение с партньорска държава и на базата на това споразумение има съответните процедури. Трябва да се спазват. Решително правителството премести самолетите от сърцето на София. Освен всичките административни проблеми, свързани с безопасността, нарушаване на полети, усещането на хората за тревожност не може да бъде лесно пренебрегвано", коментира той.

Георги Пеев СНИМКА: Георги Палейков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

България днес

Последно от

Хай Клуб

Водещи новини

Джензито Вики: И аз бях на протеста - кой кого свали