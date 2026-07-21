Транспортният министър Георги Пеев: Милиарди левове са потънали в БДЖ

Милиарди левове са потънали, вместо да се използват за реформа в БДЖ. Това заяви транспортният министър Георги Пеев в студиото на „Денят започва" по БНТ. 17 от сключените през годините договори вече се проверяват от европрокуратурата, добави той. На този етап не е обсъждана темата за приватизация на железниците.

Министърът коментира и разполагането на американски самолети на авиобаза „Безмер".

„Трябва да бъдем честни с нашите граждани. Имаме споразумение с партньорска държава и на базата на това споразумение има съответните процедури. Трябва да се спазват. Решително правителството премести самолетите от сърцето на София. Освен всичките административни проблеми, свързани с безопасността, нарушаване на полети, усещането на хората за тревожност не може да бъде лесно пренебрегвано", коментира той.