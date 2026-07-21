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Заловиха пиян мъж и друг на кокаин да шофират във Велико Търново и Стражица

Дима Максимова

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Снимка: Дима Максимова

Водач, употребил алкохол засякоха  служители на Пътна полиция във Велико Търново . Вчера около 6,30 ч. сутринта в кв. «Чолаковци» е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 49-годишен местен жител. Шофьорът е тестван за алкохол, апаратът е отчел 1,90 промила. Той е дал кръвна проба за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. Образувана е преписка.

Часове по-късно в понеделник в Стражица е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 26-годишен местен жител. Неговият тест показал наркотични вещества, апаратът е отчел положителна реакция на кокаин. Той е дал кръвна проба за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. Образувана е преписка.

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