Заловиха пиян мъж и друг на кокаин да шофират във Велико Търново и Стражица

Водач, употребил алкохол засякоха служители на Пътна полиция във Велико Търново . Вчера около 6,30 ч. сутринта в кв. «Чолаковци» е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 49-годишен местен жител. Шофьорът е тестван за алкохол, апаратът е отчел 1,90 промила. Той е дал кръвна проба за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. Образувана е преписка.

Часове по-късно в понеделник в Стражица е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 26-годишен местен жител. Неговият тест показал наркотични вещества, апаратът е отчел положителна реакция на кокаин. Той е дал кръвна проба за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. Образувана е преписка.