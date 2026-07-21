35 сигнала в пожарната в област Благоевград след урагана през нощта.

35 сигнала за произшествия са регистрирани в звената за Пожарна безопасност и защита на населението в Благоевград за последното денонощие. Ликвидирани са 16 пожара, от които 5 са с материални щети, и са извършени 17 спасителни дейности, свързани основно с щети по време на урагана в нощните часове в понеделник. Лъжливите повиквания са две, съобщиха от ОДМВР.

По-сериозните пожари са четири. Около 20:56 часа е получен сигнал за горящ трафопост в гр. Сандански, при който са изгорели кабели. Около 21:07 часа пък е получен сигнал за пожар в сухи треви и храсти в землището на с. Ръждак, общ. Петрич. Погасен е от два екипа на РСПБЗН-Петрич. Унищожени са трайни лозови насаждения.

В 21:32 часа е получен сигнал за пожар в къща в с. Склаве, при който е изгоряла покривната конструкция. Малко по-късно, около 22:01 часа, е получен сигнал за пожар в къща в с. Марчево, общ. Гърмен, при който също е изгорял покривът.