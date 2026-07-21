Горна Оряховица подменя за собствена сметка захранващ водопровод, от който изтича вода за цяло село

Напредва реконструкцията на водопровод, който Община Горна Оряховица подменя за своя сметка, вместо да чака ВиК. Деривацията „Горна Оряховица" захранва и осигурява водоснабдяването на Полски Тръмбеш от язовир "Йовковци". Но по тръбата от десетилетия има течове в местността Бабенец на железничарския град и се губи вода, достатъчно за цяло село, обясни кметът Николай Рашков на областния управител Марин Богомилов.

Богомилов се запозна на място с дейностите по подмяна на главния колектор, чиято дължина надхвърля 1000 метра. Кметът Николай Рашков информира областния управител, че ремонтът на водопровода е само част от цялостното обновяване на инфраструктурата в района. След приключване на дейностите, трилентовото пътно трасе ще бъде изцяло асфалтирано. Предвижда се монтирането на нови бордюри, както и цялостна подмяна на остарялото улично осветление с модерни и енергоспестяващи тела.

Николай Рашков акцентирал пред представителя на държавата, че вече са изготвени проекти и са издадени разрешителни за цялостен ремонт на 14 улици в града. В момента се търси финансиране за реализацията им, като общата стойност ще е е около 5 милиона евро.

Върви и проектирането на мащабно съоръжение за покриване на дере с дължина над 300 метра по бул. „Македония" в участъка от халите до ул. „Родопи" . Проектът предвижда върху покритото дере да бъдат обособени над 220 нови паркоместа, което ще реши дългогодишен проблем с липсата на места за паркиране в района.

По време на срещата станало ясно още, че предстои довършване на изграждането на моста на летище Горна Оряховица, както и на обходния път. В процес на активно договаряне е и стартирането на кръгово пътуване със самолети по линията Бургас – Горна Оряховица – Крайова, както и по маршрута Крайова – Горна Оряховица – Кавала. Това ще превърне летището в ключов транспортен център за Северна България и ще даде сериозен тласък на туризма и бизнеса в региона, посочват от пресцентъра на областната управа.



