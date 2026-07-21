ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Новият британски премиер обяви намаляване на данък...

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23257850 www.24chasa.bg

Горна Оряховица подменя за собствена сметка захранващ водопровод, от който изтича вода за цяло село

Дима Максимова

[email protected]

872
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Марин Богомилов и Николай Рашков провериха работата по подмяната на важен водопровод Снимка: Областна управа - Велико Търново

Напредва реконструкцията на водопровод, който Община Горна Оряховица подменя за своя сметка, вместо да чака ВиК. Деривацията „Горна Оряховица" захранва и осигурява водоснабдяването на Полски Тръмбеш от язовир "Йовковци". Но по тръбата от десетилетия има течове в местността Бабенец на железничарския град и се губи вода, достатъчно за цяло село, обясни кметът Николай Рашков на областния управител Марин Богомилов.

 Богомилов се запозна на място с дейностите по подмяна на главния колектор, чиято дължина надхвърля 1000 метра. Кметът Николай Рашков информира областния управител, че ремонтът на водопровода е само част от цялостното обновяване на инфраструктурата в района. След приключване на дейностите, трилентовото пътно трасе ще бъде изцяло асфалтирано. Предвижда се монтирането на нови бордюри, както и цялостна подмяна на остарялото улично осветление с модерни и енергоспестяващи тела.
Николай Рашков акцентирал пред представителя на държавата, че вече са изготвени проекти и са издадени разрешителни за цялостен ремонт на 14 улици в града. В момента се търси финансиране за реализацията им, като общата стойност ще е е около 5 милиона евро.
Върви и проектирането на мащабно съоръжение за покриване на дере с дължина над 300 метра по бул. „Македония" в участъка от халите до ул. „Родопи" . Проектът предвижда върху покритото дере да бъдат обособени над 220 нови паркоместа, което ще реши дългогодишен проблем с липсата на места за паркиране в района.
По време на срещата станало ясно още, че предстои довършване на изграждането на моста на летище Горна Оряховица, както и на обходния път. В процес на активно договаряне е и стартирането на кръгово пътуване със самолети по линията Бургас – Горна Оряховица – Крайова, както и по маршрута Крайова – Горна Оряховица – Кавала. Това ще превърне летището в ключов транспортен център за Северна България и ще даде сериозен тласък на туризма и бизнеса в региона, посочват от пресцентъра на областната управа.

Марин Богомилов и Николай Рашков провериха работата по подмяната на важен водопровод Снимка: Областна управа - Велико Търново

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: И аз бях на протеста - кой кого свали