Йотова прие строя в Граф Игнатиево, оглежда новите F-16 и модернизацията в авиобазата (Снимки)

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С военна музика и почести бе посрещната в авиобаза Граф Игнатиево президентът и върховен главнокомандващ Илияна Йотова. Тя пристигна с военният министър Димитър Стоянов. Посрещнаха ги командирите на ВВС ген. Николай Русев и на поделението полк. Методи Орлов.

Йотова прие строя и поздрави личния състав.

Тя ще разговаря с личния състав и ръководството на авиобазата. Ще разгледа изградената инфраструктура за новите изтребители F-16 Block 70 и тренажора за подготовка на летателния състав.

По-късно президентът ще направи изявление.

Очаквайте подробности!

С държавния глава Илияна Йотова е военният министър Димитър Стоянов и командирът на ВВС ген. Николай Русев. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн Йотова е официалните лица се снимаха пред паметникът изтребител в Граф Игнатиево. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн Йотова прие тържествения строй в Граф Игнатиево. Снимка: Мая Вакрилова