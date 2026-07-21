Йотова прие строя в Граф Игнатиево, оглежда новите F-16 и модернизацията в авиобазата (Снимки)

С военна музика и почести бе посрещната в авиобаза Граф Игнатиево президентът и върховен главнокомандващ Илияна Йотова. Тя пристигна с военният министър Димитър Стоянов. Посрещнаха ги командирите на ВВС ген. Николай Русев и на поделението полк. Методи Орлов.
Йотова прие строя и поздрави личния състав.
Тя ще разговаря с личния състав и ръководството на авиобазата. Ще разгледа изградената инфраструктура за новите изтребители F-16 Block 70 и тренажора за подготовка на летателния състав.
По-късно президентът ще направи изявление.
Очаквайте подробности!