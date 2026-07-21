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Кондуктор удари с касов апарат пътничка във влака за Радомир, сцепи й веждата

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Влак на БДЖ. СНИМКА: Фейсбук/ БДЖ

Кондуктор на влак е задържан, след като при спор с пътничка във влак по направлението гр. Земен – гр. Радомир си изпуснал нервите и я ударил с касовия апарат, съобщиха от полицията. 

Инцидентът е станал вчера около 17,00 ч. Възникнал е скандал между 59-годишния кондуктор на влака и 51-годишна пътничка от Банкя.

Кондукторът си е изпуснал нервите и е ударил жената с касовия апарат в областта на лявото око, при което пострадалата е с разцепена вежда.

Оказана ѝ е първа медицинска помощ, а мъжът е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР. Установено е, че двамата са се познавали, но причините за случилото се са в процес на изясняване. Образувано е бързо производство, а действията по разследването продължават под наблюдението на прокуратурата.

Влак на БДЖ. СНИМКА: Фейсбук/ БДЖ

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