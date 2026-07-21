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Осъден мъж почина в ареста в Благоевград

Тони Маскръчка

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Мъж почина в ареста в Благоевград. СНИМКА: Пиксабей

52-годишен мъж от Сандански почина в следствения арест в Благоевград. Той е бил открит мъртъв тази сутрин. Мъжът е бил задържан в понеделник около 14 ч., за да бъде приведен в затвор за изтърпяване на присъда за шофиране след употреба на алкохол. При задържането му санданчанинът също  е бил под силно алкохолно опиянение.

По тялото му няма следи от насилие. Най-вероятно е получил инфаркт. На място в ареста са разследващи и прокурори. Аутопсия ще установи точната причина за смъртта. Започнала е предварителна проверка на трагичния инцидент, която се ръководи от Районната прокуратура.

Мъж почина в ареста в Благоевград. СНИМКА: Пиксабей

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