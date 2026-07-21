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Кметът моли бизнеса да помага с техника, всички улици в Пловдив вече са проходими

24 часа Пловдив онлайн

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Разчистването на града продължава. Снимка: Община Пловдив

Довечера се чака нова силна буря, не излизайте и не паркирайте колите под дърветата, призовават от общината

Към момента всички улици в Пловдив са проходими. Екипите на "Градини и паркове" работят с подсилен състав от резачи, като основен приоритет е разчистването на паднали дървета и клони, както и отводняването на засегнатите участъци в града. Кметът Костадин Димитров лично координира работата, съобщават от общината.

Получени са над 400 сигнала за паднали дървета и клони, като част от вече разчистената  маса е преместена в зелените площи, за да не затруднява движението.

"Благодаря на всички, които без прекъсване работиха през нощта, за да осигурят безопасността на гражданите и да възстановят нормалното движение в града. Предстои още работа и мобилизираме целия наличен ресурс. Отправям призив и към бизнеса в Пловдив – ако разполага с тежка техника, нека се включи и помогне в разчистването", заяви Димитров.

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология прогнозите за тази и следващата вечер отново са за гръмотевични бури и силен, на места ураганен вятър. Общината призовава гражданите да ограничат излизанията си при влошаване на времето, да не паркират автомобилите си под дървета, електрически стълбове и нестабилни конструкции, както и да подават сигнали при възникнали опасни ситуации на телефон 112.

Мерки за справяне с последиците бяха набелязани на заседание на сформирания оперативен щаб, което се проведе рано тази сутрин при кмета на Община Пловдив Костадин Димитров. В него участваха заместник-кметовете, районните кметове, представители на всички общински предприятия, както и на ДФ „Пловдив 112", Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" - Пловдив и Областна дирекция на МВР – Пловдив.

Разчистването на града продължава. Снимка: Община Пловдив

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