Почина жената, блъсната от 19-годишен на пешеходна пътека в Бургас

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Почина 47-годишната жена от Сливен, която беше тежко ранена при катастрофа на пешеходна пътека в Бургас, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града, предаде БТА.

Жената е издъхнала на 20 юли в Отделението по реанимация на УМБАЛ - Бургас, където беше настанена след инцидента с диагноза "политравматизъм" и опасност за живота.

Катастрофата стана на 18 юли на кръстовището на улиците "Христо Ботев" и "Княз Борис I". По първоначални данни жената е била блъсната, докато пресичала на пешеходна пътека, от лек автомобил "Мерцедес", управляван от 19-годишен мъж от село Гълъбец, община Поморие.

По случая е образувано досъдебно производство, което продължава. Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотични вещества са били отрицателни, като е взета и кръвна проба за химичен анализ.