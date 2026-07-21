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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23258118 www.24chasa.bg

Трима мъже опитаха да откраднат 5,5 тона пшеница, задържаха ги

Ваньо Стоилов

[email protected]

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На 20.07.2026 г., в 03:24 ч., в РУ - Раднево е получено съобщение за възможно извършване на кражба от земеделска кооперация в село Знаменосец, община Раднево, съобщават от пресцентъра на ОДМВР в Стара Загора. Изпратеният незабавно на място полицейски екип е установил трима мъже, на 44 години, на 55 години и на 75-години.

В базата на кооперацията са се намирали също лек автомобил "Мерцедес", собственост на 44-годишния мъж, и товарен автомобил "МАН", собственост на 55-годишния мъж, като камионът е бил натоварен с 5540 кг пшеница.

В РУ - Раднево е образувано досъдебно производство, трите лица са задържани за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.

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