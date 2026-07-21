Шофьор с 2,38 промила алкохол се блъсна в стълб на кръстовище в Добрич

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Шофьор се блъсна в стълб на светофарна уредба на оживено кръстовище в Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 21 юли, около 02:10 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие на кръстовището на ул. „Вардар" и бул. „Русия" в град Добрич. На място е установен 30-годишен мъж, водач на лек автомобил „Хонда", който е самокатастрофирал в стълб на светофарна уредба.

Водачът е настанен в болницата в Добрич с комоцио, без опасност за живота. Извършената проверка за употреба на алкохол с техническо средство дрегер установява наличието на 2,38 промила. По случая е образувано досъдебно производство.