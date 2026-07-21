Върнаха предишния блясък на Царската чешма в Казанлък

С безвъзмезден труд казанлъшкият майстор Иван Недков върна предишния блясък на Царската чешма в центъра на града, съобщиха от пресцентъра на общината. Тя бе възобновена със същия камък, използван навремето от старите майстори.

"Царската чешма", известна на всички казанлъчани и като "Лъвовата чешма", бе затворена за ремонт преди около месец,, след акт на вандализъм срещу нея. Недобросъвестни лица откъртиха с лост мраморната облицовка на западния лъв, нанасяйки щети на един от емблематичните символи на града.

Тогава от общината напомниха, че на нейната територия има камери и изразиха очакването си вандалите да бъдат открити и наказани. До момента няма информация това да е станало.

"Лъвовата /Царската/ чешма" се намира в центъра на Казанлък. Неин архитект е флорентинският скулптор Арнолдо Дзоки, известен и като автор на паметника на Цар Освободител в София, на Паметника на свободата в Русе и на статуята на Христофор Колумб в Буенос Айрес.

Името ѝ идва от това, че на северната, западната и южната й страна са изобразени лъвски глави от бронз.

Чешмата е построена и тържествено осветена в присъствието на княз Фердинанд I през 1903 г. Идеята за построяването ѝ е на казанлъченина Иван Патев, който прокарва водопровод от връх Бузлуджа в Казанлък през 1893 г. Построена е със средства, отпуснати от княз Фердинанд.

След 9 септември 1944 г. царските символи – ъглите с изваяни колони с капители, върху които са изобразени инициалите на княза и плочата за дарението с надпис, са заличени. След 1989 г. чешмата е възстановена в първоначалния си вид.

Сега лъвовете бяха почистени и обработени неколкократно, за да се премахнат налепите. Но тъй като месингът се окислява, до няколко месеца главите ще възвърнат познатия си вид.

Майсторът Иван Недков споделя, че най-горям стимул в работата му са били двете му дъщери, които го помолили да се заеме с реставрацията на чешмата.