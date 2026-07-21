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Товарен влак блъсна камион на прелез край Каспичан, няма пострадали

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Пожарна Снимка: Архив

Пътен инцидент между влакова композиция и тежкотоварен автомобил е станал на железопътния прелез край каспичанското село Златна нива, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Ккатастрофата е станала малко преди 10 часа вчера. Към мястото на произшествието веднага са насочени екипи на полицията и пожарната.  Катастрофата е станала на вътрешен прелез в кариера за добив на фракция.  Влаковата композиция с два локомотива и 20 вагона е ударила преминаващ през железопътния прелез товарен автомобил „Волво" с прикачено към него полуремарке. Водачите на влаковата композиция - на 47 и 57 години, както и на камиона - на 61 години, са тествани за алкохол. Пробите им са отрицателни, уточняват от полицията.

Три противопожарни екипа от Шумен и един от Нови пазар са били на място на инцидента. Товарният автомобил е обезопасен, акумулаторните му батерии са премахнати. При пътното произшествие няма пострадали, но са нанесени значителни материални щети по полуремаркето и локомотива.

На мястото на катастрофата е извършен оглед, по случая е образувано досъдебно производство.

През първите шест месеца на годината в Шуменско са регистрирани общо 322 пътнотранспортни произшествия, спрямо 313 инцидента за същия период на 2025 г. От Областната дирекция на МВР отчетоха и спад на тежките катастрофи и ранените на пътя в региона през юни, уточнява БТА.

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