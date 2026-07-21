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Оставиха в ареста мъж, катастрофирал с 3,43 промила алкохол в центъра на София

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Оставиха в ареста мъж, катастрофирал с 3,43 промила алкохол в центъра на София СНИМКА: Пиксабей

Софийският районен съд остави в ареста мъж, обвинен, че е шофирал с 3,43 промила алкохол в кръвта, предизвикал е катастрофа в центъра на София и е отказал да спре на полицейско разпореждане.

По данни на Софийската районна прокуратура, на 18 юли 2026 г. обвиняемият Ф.Б. управлявал лек автомобил „Пежо" по бул. „Михай Еминеску" в района на Румънското посолство. Въпреки подадените звуков и светлинен сигнал от полицейски екип, той не спрял за проверка и възпрепятствал служителите на реда да изпълнят задълженията си, съобщават от следствието. 

Събраните до момента доказателства сочат, че
обвиняемият управлявал лек автомобил в София с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила, а именно 3,43 промила.

Разследването е установило, че по-рано същия ден мъжът е причинил и леко пътнотранспортно произшествие в центъра на столицата.

По искане на Софийската районна прокуратура съдът е наложил на обвиняемия най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража".

Оставиха в ареста мъж, катастрофирал с 3,43 промила алкохол в центъра на София СНИМКА: Пиксабей

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