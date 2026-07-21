Включват задачи по история и философия във външното оценяване по БЕЛ за 10. клас

Задачите в НВО по математика за 10. клас ще са с две по-малко от миналата година

Националното външно оценяване по български език и литература (БЕЛ) в 10. клас през учебната 2026/2027 година да включва и задачи по история и цивилизации и по философия – това предлага Министерството на образованието и науката в проекти на заповеди, публикувани за обществено обсъждане. Заинтересованите страни могат да изпращат своите становища и предложения в едномесечен срок.

За учениците от 7. клас изпитите остават без промяна – националното външно оценяване ще бъде само по български език и литература и по математика, без интегриране на задачи от други учебни предмети.

Новият формат на НВО по БЕЛ за десетокласниците предвижда тестът да съдържа общо 22 задачи. От тях 18 ще бъдат с избираем и свободен отговор и ще проверяват знания и умения по български език и литература. Останалите 4 задачи ще бъдат с избираем и кратък свободен отговор и ще са свързани с учебното съдържание по история и цивилизации и философия, посочват от ведомството.

Времето за работа по теста се увеличава от 90 на 120 минути. Така продължителността на изпита по БЕЛ в 10. клас ще се изравни с тази на теста по математика, в който вече са включени интегрирани задачи, свързани с природните науки.

От МОН посочват, че промяната е част от процеса на постепенно обновяване на националните външни оценявания. Целта е учениците да развиват по-широка основа от знания и умения, като се поставя акцент върху работата с текст, аналитичното мислене, избора на стратегия при решаване на казуси, както и върху практическите и гражданските компетентности.

През тази година за първи път десетокласниците решаваха тест по математика, който включваше и задачи от областта на биологията и здравното образование, химията и опазването на околната среда, физиката и астрономията, както и географията и икономиката. И през следващата учебна година този формат ще се запази, но броят на задачите ще бъде намален от 18 на 16.

От тях 10 задачи ще бъдат изцяло от областта на математиката, а останалите ще бъдат интегрирани с други учебни предмети.

И през учебната 2026/2027 година националното външно оценяване в 10. клас ще се проведе в същите дни като изпитите за седмокласниците – на 16 и 18 юни. Датите ще бъдат обявени за неучебни дни.

Не се предвиждат промени в държавните зрелостни изпити и в националното външно оценяване в 4. и 7. клас.

Първият държавен зрелостен изпит по български език и литература ще бъде на 19 май, а вторият задължителен зрелостен изпит – на 21 май.

За четвъртокласниците националното външно оценяване е планирано за 3 юни по български език и литература и за 4 юни по математика.