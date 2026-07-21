Пипнаха издирван мъж от Шумен и го пратиха да лежи в затвора с влязла присъда

Пипнаха шуменец, обявен за общодържавно издирване, с влязла в сила присъда, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Около 10:40 часа вчера на главен път в село Радко Димитриево, екип на охранителна полиция е спрял за проверка водач на „Шкода Октавия" с великотърновска регистрация. Оказало се , че 64-годишният пътник в автомобила е пътникът в автомобила е обявен за издирване с мярка „задържане". Той също така е бил осъден на „лишаване от свобода" - за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол над 1,2 промила, в условията на повторност, уточняват от полицията.

Мъжът е предаден на служители от Главна дирекция „Охрана" и е приведен в Областната служба „Изпълнение на наказанията" в Шумен, уточнява БТА.