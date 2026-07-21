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Разпитват културиста, подал сигнала за напушени с райски газ в порше младежи (Видео)

24 часа Пловдив онлайн

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Двамата младежи, засечени да шофират под употребата на райски газ Кадър: инстаграм

 

Двамата млади мъже, заснети да употребяват райски газ, докато единият шофира порше, са се движили из Пловдив. Това научи "24 часа", а културистът Валентин Петров направи видео и го публикува в социалните мрежи. В момента той е на разпит във Второ районно.

Петров ги е забелязал да вдишват райски газ в колата, докато преминават през кръстовище около 17 часа. Подал е веднага сигнал на тел. 112. Двамата са на по 21 години. По първоначални данни водачът е с две условни присъди заради предишни провинения.

Когато Петров ги спира, шофьорът го удря на молба почти с плач, повтаряйки "Моля ви, моля ви". А спътникът му приглася: "Той има условни присъди, ако подадете сигнал, влиза в затвора".

Петров обаче не отстъпва. "Виждате колко катастрофи има в страната", казва им той. И се зарича, че не може да остави случая така.

Двамата се кълнат, че това повече няма да се повтори.

Другото момче до шофьора е негов брат. По неофициална информация баща им има бизнес с казина.

Двамата младежи, засечени да шофират под употребата на райски газ Кадър: инстаграм

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