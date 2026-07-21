Хванаха двама с метамфетамин в Добрич

Двама мъже са задържани в Добрич след проверки в рамките на специализирана полицейска операция срещу разпространението на наркотични вещества, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

На 20 юли около 16:10 часа в града служители на полицията извършили проверка на 33-годишен мъж. У него били открити два пакета с бяло кристално вещество, което при направения тест реагирало на метамфетамин. Мъжът е задържан за срок до 24 часа.

По случая работата по установяване и документиране на престъпната дейност продължава в Първо районно управление на МВР – Добрич.

По-рано същия ден – около 15:30 часа, при друга проверка в града е установен 27-годишен мъж, у когото е намерено кристално вещество, реагиращо на метамфетамин. Той също е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо полицейско производство.