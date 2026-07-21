Удължават с месец частичното бедствено положение в резервата "Сребърна"

Пресъхващото езерото Сребърна все още създава риск за екосистемата на резервата. С този мотив удължават с 30 дни срока на обявеното частично бедствено положение. Искането е отправено от кмета на община Силистра Александър Сабанов, за да продължат аварийните действия за опазване на резервата и след изтичането на първоначално определения срок, който е днес.

Частичното бедствено положение беше обявено на 14 юли след доклад на Екоинспекцията в Русе заради критично ниското ниво на водата в езерото и риска за екосистемата. Кризисната ситуация е заради продължителното маловодие на река Дунав, което пречи за естественото захранване на езерото.

След обявяването на бедствие започна аварийно препомпване на вода от река Дунав към езерото чрез изградената през миналата година инфраструктура, припомнят институциите.

За една седмица към езерото са подадени 245 хил. куб. м вода, информират от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" в Силистра. Продължаващото спадане на Дунав обаче затруднява спасителната операция, тъй като каналът се засипва с пясъчни наноси, което ограничава притока на вода. Предстои ново продълбочаване на канала с тежка механизация, за да бъде осигурено безпрепятствено подаване на вода към езерото.

Подобна ситуация възникна и през лятото на миналата година. Тогава заради продължителното маловодие на Дунав и високите температури за първи път беше организирано спешно прехвърляне на вода към резервата. В продължение на 74 дни в езерото бяха подадени над 3 милиона кубически метра вода, което предотврати пресъхването му и помогна за запазването на екологичното равновесие в защитената територия, припомня БТА.