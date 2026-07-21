В Несебър се проведе обучение за Хартата на основните права на ЕС

Община Несебър беше домакин на специализирано обучение, посветено на Хартата на основните права на Европейския съюз. Събитието бе организирано от Българска Хънтингтън асоциация и Сдружение на младите лекари - Бургас в рамките на инициативата „Партньорство за редките". Инициативата се реализира по проект PACT, финансиран от Европейския съюз и Фондация „Отворено общество" – София.
Във форума се включиха представители на местни организации, служители от сферата на социалните услуги и граждани. Специално участие взеха и ученици от Професионална гимназия по туризъм „Иван Вазов" – Слънчев бряг, които се обучават в специалност „Сътрудник социални дейности".
По време на теоретичната част присъстващите се запознаха в детайли с основните принципи на Хартата. Постави се силен акцент върху темите за човешкото достойнство, недопускането на дискриминация, правата на хората с увреждания и правото на достъпно здравеопазване.
Програмата включваше и силна практическа насоченост. Чрез интерактивни занятия, анализи на реални казуси, дискусии и ролеви игри, участниците приложиха наученото на практика. Форматът помогна за развиването на ключови умения за защита на човешките права и ефективно социално застъпничество на местно ниво.
Проведеното обучение не само обогати теоретичните знания на присъстващите, но и допринесе за утвърждаването на споделени европейски ценности като толерантност, равнопоставеност и дълбоко уважение към човешкото достойнство в общността.