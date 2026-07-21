В Несебър се проведе обучение за Хартата на основните права на ЕС

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Община Несебър беше домакин на специализирано обучение, посветено на Хартата на основните права на Европейския съюз. Събитието бе организирано от Българска Хънтингтън асоциация и Сдружение на младите лекари - Бургас в рамките на инициативата „Партньорство за редките". Инициативата се реализира по проект PACT, финансиран от Европейския съюз и Фондация „Отворено общество" – София.

Във форума се включиха представители на местни организации, служители от сферата на социалните услуги и граждани. Специално участие взеха и ученици от Професионална гимназия по туризъм „Иван Вазов" – Слънчев бряг, които се обучават в специалност „Сътрудник социални дейности".

По време на теоретичната част присъстващите се запознаха в детайли с основните принципи на Хартата. Постави се силен акцент върху темите за човешкото достойнство, недопускането на дискриминация, правата на хората с увреждания и правото на достъпно здравеопазване.

Програмата включваше и силна практическа насоченост. Чрез интерактивни занятия, анализи на реални казуси, дискусии и ролеви игри, участниците приложиха наученото на практика. Форматът помогна за развиването на ключови умения за защита на човешките права и ефективно социално застъпничество на местно ниво.

Проведеното обучение не само обогати теоретичните знания на присъстващите, но и допринесе за утвърждаването на споделени европейски ценности като толерантност, равнопоставеност и дълбоко уважение към човешкото достойнство в общността.