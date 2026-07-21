Слави Василев за оставането на US самолетите у нас: Ето това е национален интерес

Решението на Народното събрание, което вероятно ще разреши пребиваването на американските самолети на военното летище, ще постави България в положение да поиска нещо от своите съюзници. Нещо, свързано с енергетиката например. Нещо, свързано със суверенитета ни, икономиката, цените на бензина и тока. И т.н. Ето това е национален интерес - понеже има хора, които не могат да го дефинират.

Това написа зам.- председателят на "Прогресивна България" Слави Василев във фейсбук. Той коментира предложението на Министерския съвет Народното събрание да разреши пребиваването на територията на Република България на до осем самолета КС-135, до 250 военнослужещи от въоръжените сили на САЩ с лично оръжие и боеприпаси, както и необходимото летищно оборудване.

Ето какво още добави Василев:

Гледам, че коментиращите външната политика и външния министър продължават да се упражняват по темата.

Драги приятели, решението на Народното събрание е част от тази „тънка материя". Тя е толкова тънка, че не я виждате през дебелите контури, останали от периода на Борисов и Пеевски, през които сте свикнали да гледате.

Например решението на Народното събрание, което вероятно ще разреши пребиваването на американските самолети на военното летище, ще постави България в положение да поиска нещо от своите съюзници. Нещо, свързано с енергетиката например. Нещо, свързано със суверенитета ни, икономиката, цените на бензина и тока. И т.н.

Ето това е национален интерес - понеже има хора, които не могат да го дефинират.

След това вероятно ще възникне нов „казус", по който отново ще трябва да заемем позиция. И ние ще го направим. Това означава да имаш външна политика.

Разликата между сега и преди е, че тогава давахме всичко. Срещу какво? Срещу едно потупване по рамото. Самолетите и тогава бяха в България, с единствената разлика, че бяха на гражданското летище в столицата. И не получихме нищо, защото не поискахме нищо. Защото манталитетът беше да се снишаваме. Външна политика на принципа "преклонена глава сабя не я сече".

Външната политика от ерата „Борисов-Пеевски", а и от преди това, беше абсолютна катастрофа. България беше придатък. Безгласна буква.

Сега България е на сцената. Самолетите бяха на гражданско летище. Помолихме любезно да се преместят. Те помолиха любезно да ги върнем. Ние съобщихме за тази молба, без да замазваме, че са „за учения", и ще решим въпроса в парламента, както е по закон.

След това ще дойде наш ред любезно да помолим за нещо друго. Което ще получим.

Тънка материя, за която се изискват много усилия, здрави нерви и капитанско виждане.

Както "24 часа" писа вчера американските военни самолети цистерни да останат на авиобаза "Безмер" от 24 юли до 1 октомври. Това е записано в проекторешението, внесено от премиера Румен Радев в парламента. Днес то предстои да бъде гласувано извънредно в комисията по отбрана.

Със спешна нота в петък, 17 юли, САЩ са поискали от правителството да може да базира 8 от своите военни самолети-цистерни на военното летище "Безмер". В нотата е пояснено, че те са за "подкрепа" на американските военни операции в Близкия изток.

От проекта за решение на кабинета става ясно, че правителството предлага на парламента да разреши престоя на до 8 самолета на американските военновъздушни сили, тип КС-135. Освен това е вписано и разполагането на екипажи за самолетите - до 250 военни с лично оръжие и боеприпаси. Те ще осигуряват подкрепа за операции на САЩ в Близкия Изток.

Предвид датата, на която според решението самолетите трябва да кацнат у нас би трябвало парламентът да го гласува най-късно в четвъртък.

"Военният министър в правителството на Росен Желязков Атанас Запрянов пусна военните самолети на САЩ на нашето летище за учение на НАТО. Той е в правомощията си като министър да го направи, тъй като става въпрос за съюзни ангажименти. Сега премиерът Румен Радев иска да ги пусне, за да участват във военни действия", коментираха от ГЕРБ вчера.

А бившият външен министър Георг Георгиев запита: "Не виждам да сме получили разрешение за падане на визите. Само преди няколко месеца много помпозно Радев заяви, че е поискал от Тръмп, толкова високо ниво, отпадане на визите на български граждани за пътуване в САЩ? Паднаха ли визите, напът ли са да паднат? Има ли нещо по темата, което не знаем, та за пореден път на дневен ред да е темата за пребиваването на самолетите у нас".

Освен ГЕРБ, че ще гласуват "за", обяви и лидерът на ДПС Делян Пеевски в писмена позиция до медиите.

Съпредседателите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов пък бяха категорични, че преди да решат как да гласуват, искат да се запознаят с цялата документация по темата. И заявиха, че трябва да бъдат изслушани както премиерът Радев, така и военният министър Димитър Стоянови, и службите. Според тях удобен формат за това е КСНС, като от ДБ вече са изпратили и официално искане за свикването му до президента Илияна Йотова.

Самолетите на ВВС на САЩ кацнаха в България на 19 февруари. За тях пръв съобщи бившият зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев, който пусна снимка от Терминал 1 на летище "Васил Левски", на която се виждат 7 американски военни самолета - цистерни за зареждане на изтребители във въздуха, три товарни С-17 и С-130, както и няколко Boeing 747 за превоз на войници.

"Всички те са на път за Иран. Явно там ще става много горещо много скоро", написа Керемедчиев към снимката, което породи притеснение дали българското летище няма да се използва като начална точка, от която самолетите да се включат във военните действия на САЩ в Иран.

Тогава от посолството на САЩ у нас, а и от Министерството на отбраната побързаха да уточнят, че става въпрос за участие в учение на НАТО, свързано с дейностите по усилена бдителност на Алианса. А личният състав бе за обслужване на самолетите. По-късно стана ясно, че България е разрешила на САЩ да разположи до 15 самолета с до 500 служители. Тогавашният външен министър Надежда Нейнски уточни, че престоят е разрешен за периода 17 февруари - 31 май.

Решението за тях е взето на 17 и 18 февруари - в последните два работни дни на кабинета "Желязков", след като тогавашният военен министър Атанас Запрянов е получил нота от съюзниците ни преди встъпването в длъжност на новото правителство.

В началото на март служебният министър Андрей Гюров поиска от Запрянов да направи анализ дали самолетите не могат да бъдат преместени на някое от военните летища у нас. В крайна сметка обаче те не бяха преместени и останаха на летището в София. Те всъщност бяха разположени на военното летище "Враждебна", но то няма капацитет за всички самолети, затова те са и на гражданското "Васил Левски".

Заради разположението на военните самолети у нас имаше остра реакция от страна на Техеран, който предупреди София, че е готов да предприеме "ответни мерки".

През март Гърция пък разположи своя батарея "Пейтриът" в североизточния град Димотика, която пазеше и родното въздушно пространство. Изненадващо миналата седмица я изтегли с мотива, че е "отпаднала опасността от балистични атаки". Така небето над България в момента се пази само от съветските МиГ-29, въпреки че новите F-16 вече извършват тренировъчни полети. За да бъдат напълно усвоени и военните да могат да дават бойни дежурства с тях, ще са нужни поне 2 години.

След встъпването в длъжност на премиера Румен Радев, той съобщи, че е провел разговор с американския президент Доналд Тръмп.

"Очаквам американската страна да поиска удължаване на срока за пребиваване. В тази връзка вчера проведох телефонен разговор с министъра на войната Пийт Хегсет, а след това и с президента Доналд Тръмп. В разговора с американския президент поставих настойчиво въпроса за отпадане на визите за българските граждани и очаквам този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък", обясни Радев на 20 май, 11 дни преди изтичането на срока, в който самолетите първоначално можеха да останат у нас.

И въпреки че все още няма отговор дали визите ще отпаднат, правителството разреши на САЩ самолетите им да останат в София до 30 юни. Тогава военният министър Димитър Стоянов заяви, че няма пряка опасност за България заради престоя на американските военни самолети-цистерни в столицата.

Той обясни, че винаги има рискове, но в момента няма пряка заплаха за страната. Преди разписването на решението за удължаване на престоя на самолетите пък от МО и службите направили нов анализ и оценка на риска, като липсата на пряка заплаха била потвърдена от тях.

Тогава Стоянов заяви, че новата нота от САЩ е продължение на предишната, като се препотвърждава, че ангажиментът на самолетите е свързан с обучение.

По-рано днес темата коментира и президентът Илияна Йотова. "Разполагането на американски самолети цистерни в базата в Безмер не ни прави част от военните действия в Иран". Това заяви от Граф Игнатиево Йотова. Тя допълни, че се надява да има ново примирие и да не се разширява конфликтът.

Йотова подчерта, че решението за американските самолет в Безмер задължително трябва да мине пред Народното събрание, защото такъв е законът. "Ще направя едно сравнение с предишната такава нота - аз току-що бях заела поста президент и тогавашният военен министър и началникът на отбраната дори не ме бяха уведомили, че на софийското летище пребивават самолети цистерни. В предишния кабинет така и не стана ясно каква е тази нота и какви са ангажиментите на българската държава. съвсем различно е сега - още през миналата седмица, преди още да бъде получена нотата, аз бях уведомена", обясни Йотова.