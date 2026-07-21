Илияна Йотова от Граф Игнатиево: Самолети на САЩ в Безмер не ни правят част от военните действия в Иран (Снимки)

Направиха всичко възможно да отнемат правомощията на президента по отношение на специалните служби, а сега искат Консултативен съвет за назначението в ДАНС, коментира тя

Разполагането на американски самолети цистерни в авиобазата в Безмер не ни прави част от военните действия в Иран, заяви от Граф Игнатиево президентът Илияна Йотова. Тя допълни, че се надява да има ново примирие и да не се разширява конфликтът.

Йотова подчерта, че решението задължително трябва да мине пред Народното събрание, защото такъв е законът.

"Ще направя едно сравнение с предишната такава нота - аз току-що бях заела поста президент и тогавашният военен министър и началникът на отбраната дори не ме бяха уведомили, че на софийското летище пребивават самолети цистерни. В предишния кабинет така и не стана ясно каква е тази нота и какви са ангажиментите на българската държава. съвсем различно е сега - още през миналата седмица, преди още да бъде получена нотата, аз бях уведомена", обясни Йотова.

Тя изрази надежда за успокояване на международното напрежение. По повод искането за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност Йотова заяви, че президентската институция разглежда всички постъпили предложения.

"Днес ще обсъдим исканията и преди това ще проведем разговор за Консултативния съвет. Само ще припомня, че направиха всичко възможно да отнемат правомощията на президента по отношение на специалните служби, а сега искат Консултативен съвет за назначението в ДАНС", каза тя.

Тя е в Граф Игнатиево, за да види как е модернизирана авиобазата. Според нея са нужни още инвестиции в нея.

"Имахме откровен разговор с командира на ВВС генерал Николай Русев и правим всичко възможно в следващия редовен бюджет да бъдат осигурени средства за базата, защото тя е част от елита на българските ВВС. Необходими са нови самолети", каза Йотова.

Според военният министър Димитър Стоянов, който придружава Йотова, в Граф Игнатиево са направени инвестиции за над 500 млн. лева.

"Имаме проблеми с част от извършените строителни дейности, но предстои среща с фирмата-изпълнител, за да бъдат приключени в срок", каза той. По думите му е извършена оценка на риска във връзка със сигурността на обекта.

"Рискове съществуват, но пряка заплаха няма. Предприели сме всички необходими мерки и сме разговаряли с колегите от НАТО", посочи Стоянов.

Илияна Йотова разгледа новите изтребители F-16 в Граф Игнатиево. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн Президентът Йотова се запозна с модернизацията на авиобаза Граф Игнатиево. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн Президентът Илияна Йотова в авиобаза Граф Игнатиево. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн