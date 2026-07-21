Шефът на СДВР: Проверявам лично всяка вечер района около "Плиска"

Заради проблем с клошари в центъра и около хотел "Плиска" представители на полицията бяха изслушани от комисията по обществен ред и сигурност към Столичния общински съвет

Шефът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков проверява лично всяка вечер района около хотел "Плиска". Причината е присъствие на бездомни лица там, някои от които проявявали агресия и наличие на незаконна търговска дейност. Това разказа Пелтеков пред общинските съветници от комисията по обществен ред и сигурност към Столичния общински съвет.

Той заедно с представители на Първо Районно управление и Общинска полиция бяха изслушани от комисията заради нарастващия брой сигнали за присъствие на клошари в района на хотел "Плиска" и пл. "Гарибалди". Изслушването е по искане на зам.-председателя на комисията Христо Копаранов от "Спаси София", който напомни, че живеещите около "Плиска" са излезли на протест и има случаи на нападения от бездомни лица.

Главен комисар Пелтеков обясни, че по темата вече е имало две срещи, включително с участие на жители на района.

От началото на годината обаче има подаден само един сигнал за района, по който е взето отношение.

"Засилили сме полицейското присъствие в района. Почти всяка вечер между 20 и 21 ч минавам оттам и има значителна промяна. Направени са и съвместни проверки за търговската дейност и са взети мерки. За пл. "Гарибалди" имахме среща с кмета на район "Средец" Трайчо Трайков и планираме общи действия за проблемите, свързани с шума, бездомни лица и безстопанствени кучета", обясни шефът на СДВР.

Миналата седмица в района на площада са установени 2 процещи лица, като едното е било без документи. И двете са настанени в център за временно настаняване и в болница за лечение. Той призова гражданите да подават сигнали и напомни, че полицията няма право да настанява такива лица без тяхното изрично съгласие.

"Ние няма как да репресираме някого само, защото стои на пейка. Разбирам, че гледката е неприятна, но нямаме право", уточни Пелтеков.

Представителите Първо РУ пък настояха за законодателни промени, с които да се затегне контролът над шума от заведенията. Едно от предложенията им е работното време да се съгласува с полицията и продажбата.

В района на хотел "Плиска" са проверени 50 лица. 19 от тях са от криминалния контингент, а 2 са били обявени за общодържавно издирване, подчерта зам.-кметът по сигурността на столицата доц. Лъчезар Милушев.

Той обяви, че общината и МВР създават работна група, която да излезе с предложения за промени в Закона за шума с по-високи рестрикции към нарушителите, както и възможност общината също да има уреди за проверка на шума.

"Всяка седмица по 2 дни правим съвместни проверки и вече отчитаме 10% спад на сигналите за шум", обясни доц. Милушев.

Относно бездомниците началник-сектор "Общинска полиция" Янко Бикарски призова институциите да работят заедно.

"Има недостиг на местата за временно настаняване и на тези за психично здраве. Тези хора се нуждаят от социална услуга или настаняване за лечение, което МВР няма как да предложи", обясни Бикарски.