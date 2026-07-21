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46-годишен мъж е с опасност за живота след падане с трактор в дере край Берковица

Камелия Александрова

[email protected]

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Трактор. Снимка: Pixabay

46-годишен мъж от Берковица е с опасност за живота след тежък инцидент по време на добив на дървесина. Сигналът за произшествието е подаден на 20 юли около 9 часа в Районното управление на МВР – Берковица.

Инцидентът е станал в местността „Кавлакова чука" в землището на града. По време на работа по дърводобив местният жител е изгубил контрол над управлявания от него трактор „Т-40", след което машината е паднала в дълбоко дере.

Пострадалият водач е транспортиран незабавно и е настанен за лечение в Отделението за анестезиология, реанимация и интензивно лечение (ОАИЛ) на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" в Монтана. Мъжът е със счупени шийни прешлени и с опасност за живота.

На мястото на инцидента е извършен оглед от дежурна оперативна група. По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на телесна повреда при немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност – престъпление по чл. 134, ал. 1 от Наказателния кодекс.



Трактор. Снимка: Pixabay

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