6 загинали и 89 ранени при катастрофи в Добричко през първите 6 месеца на годината

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76 тежки пътнотранспортни произшествия с 6 загинали и 89 ранени са регистрирани на територията на Областната дирекция на МВР – Добрич, през първите шест месеца на годината. Данните са част от отчета на полицията, който показва сериозен дял на катастрофите, причинени от блъскане в неподвижни препятствия – крайпътни дървета, стълбове и други съоръжения.

Като основни причини за тежките инциденти от полицията посочват несъобразената и превишена скорост, отклоняването на вниманието на водачите и управлението на автомобили след употреба на алкохол.

През отчетния период са установени общо 32 195 нарушения на Закона за движение по пътищата. Съставени са 2667 акта и са издадени 15 685 електронни фиша. Общо 32 113 водачи са регистрирани с нарушения.

Най-голям е броят на санкционираните за превишена скорост – 15 450 случая. При превишение от 31 до 40 км/ч са установени 8800 нарушения, при превишение от 41 до 50 км/ч – 4236, а при над 50 км/ч над допустимата скорост – 162 случая.

За неспазване на предимство са отчетени 3039 нарушения, а за отнемане на предимство на пешеходец – 25 случая.

Контролните органи са установили и множество нарушения, свързани с употребата на алкохол. 70 водачи са засечени да шофират след употреба на алкохол с концентрация до 1,2 промила. От тях 33-ма са били с между 0,5 и 0,8 промила, а 37 – с концентрация между 0,8 и 1,2 промила. Други 58 водачи са управлявали автомобили с над 1,2 промила алкохол в кръвта.

Установени са и 36 случая на управление след употреба на наркотични вещества.

Сред останалите нарушения значителен брой заемат тези, които често се определят като „малки", но могат да доведат до тежки последици. За неизползване на обезопасителни колани и защитни каски са наложени 1503 санкции, а 99 водачи са установени да използват мобилен телефон по време на управление.

Проверки на пътя са установили още 1016 технически неизправни моторни превозни средства, както и 1440 нарушения, свързани с нередовни документи. Заловени са 168 неправоспособни водачи, а в 277 случая автомобили са били управлявани без задължителната застраховка „Гражданска отговорност".

През първите шест месеца са регистрирани и 82 нарушения, извършени от пешеходци, сочи анализът на Областната дирекция на МВР – Добрич.