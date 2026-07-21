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Мълния е подпалила сухи треви край жпгарата в Пазарджик, засегната е кола

Диана Варникова

[email protected]

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Паднало дърво на пътя Пазарджик- Пловдив при разклона за с.Мало Конаре "Дневниците на Пазарджик"

В резултат на паднала мълния се е запалила суха трева в близост до жп гарата в Пазарджик и огънят е засегнал лек автомобил. За радост няма данни са пострадали хора. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Вследствие на разразилата се в понеделник вечер буря екипи на РСПБЗН Пазарджик са отстранили паднали дървета и клони в района на бул. "България" и ул. "Пловдивска".

В резултат на паднали мълнии се е наложило огнеборци да реагират на сигнали за пожари в землищата на селата Лозен, Черногорово, между Бошуля и Карабунар, в местност край гр. Септември. 

Паднало дърво на пътя Пазарджик- Пловдив при разклона за с.Мало Конаре "Дневниците на Пазарджик"

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