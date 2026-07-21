Няма да отварят старото сметище на Суходол

Зам.-кметът по екология на София Николай Неделков е оттеглил доклада, с който се предвиждаше старото сметище в Суходол да бъде използвано като площадка за предварително третиране на отпадъци. Това стана ясно днес на заседанието на екокомисията към Столичния общински съвет.

Докладът трябваше да бъде разгледан от СОС на сесията в четвъртък. Той бе внесен като решение на проблема, възникнал след пожара в базата на "Екобулпак" в "Люлин" в началото на месеца. Оползотворяващата организация обслужва цветните контейнери в 14 столични района.

Идеята бе да се използва съществуващата общинска инфраструктура за сортиране на рециклируеми отпадъци в Суходол, за да се осигури нов капацитет за разделно събиране. Екобулпак трябваше да инвестира собствени средства в доизграждането и оборудването на инсталацията за предварително третиране на разделно събраните отпадъци, без това да натоварва общинския бюджет. След приключване на договора съоръженията щяха да останат собственост на общината.

"Подкрепям жителите на Суходол в тяхната позиция и заставам зад правото на хората да бъдат чути и да защитят средата, в която живеят. През последните дни проведох множество срещи както с жителите на Суходол, така и със зам. - кмета по екология. Заедно с общинските съветници Бойко Димитров и Симеон Ставрев изложихме аргументи защо подобно предложение не трябва да бъде реализирано. Решения, които засягат живота не само на жителите на Суходол, но и на съседни квартали и райони, не могат да се вземат без обществено съгласие, без прозрачност и без внимателна експертна оценка за всички последствия. Преди години, затварянето на сметището беше една от най-големите победи за Суходол. Тази победа не дойде даром – тя беше извоювана с усилията, постоянството и единството на гражданите и носи убеждението, че здравето и достойнството на хората стоят над всичко. Днес всички институции имат не само моралното, но и общественото задължение да запазят тази победа, а не да допускат решения, които биха върнали Суходол години назад. Благодаря на всички, които не останаха безразлични и защитиха своя квартал с активна и достойна позиция, както и на колегите, които участваха в разговорите и търсенето на решение. Ще продължа да следя темата внимателно и ще настоявам всяко бъдещо решение да бъде вземано чрез диалог, с пълна прозрачност и в интерес на гражданите. Победите, постигнати с усилията на гражданите трябва да бъдат пазени. Защото уважението към хората започва с уважението към вече постигнатото", написа във фейсбук кметът на район "Овча купел" Ангел Стефанов.