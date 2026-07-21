Първата специализирана люлка за деца с увреждания откриха в Банкя

Инициативата е на Ванеса Филипова, видяла дете в инвалидна количка, което наблюдава играта на връстниците си отстрани в изолация

Банкя се превърна в пример за приобщаваща среда и гражданска воля с официалното откриване на първата специализирана люлка за деца с увреждания в парк „Кестените", реализирана по вдъхновяващата инициатива на Ванеса Филипова под мотото „Игра без бариери - радост за всяко дете", която обедини усилията на институции, бизнес и общество в името на една благородна кауза.

Ванеса е студентка по право в УНСС. От години се занимава с благотворителност. Миналата година най-елитното икономическо висше училище я награди с приза Студент на годината в категорията "доброволец". В същата категория е наградена и от Министерството на младежта и спорта, както и от Националното представителство на студентските съвети.

Официалното събитие на 17 юли бе уважено от заместник-омбудсмана Мария Филипова, началника на Регионалното управление на образованието София-град д-р Елеонора Лилова, представители на районната администрация, както и множество граждани, дошли да споделят този вълнуващ за общността момент, започнал с тържествен водосвет за здраве и благоденствие, отслужен от отец Петър.

Кампанията стартира след личния ангажимент на Ванеса Филипова, провокирана от гледката на дете в инвалидна количка, което наблюдава играта на връстниците си отстрани в изолация, което я амбицира да превърне детството от привилегия в изконно право за всяко дете. Целта на Ванеса Филипова е да обърне внимание на масово пренебрегваната Наредба № 1 от 2009 г. за устройството и безопасността на площадките за игра, която изисква поне 50% от съоръженията да бъдат достъпни за деца с увреждания, но в реалността често остава мъртъв текст. Давид Пецев с Ванеса Филипова Специалната люлка, достъпна за всички деца

Преодолявайки редица административни предизвикателства, инициативата набра скорост благодарение на благотворително събитие, събрало 6000 лева, и подкрепата на бизнеса в лицето на Йордан Арнаудов, Петър Петров и съпругата му Мелиса Петрова, WEST GYM, фирма „Перфектно-Чисто", Сдружение „Офроуд Банкя" и магазин „Роксан", които помогнаха за покриване на остатъчната сума от 4500 евро за изработката и монтажа. 3 декември 2025 г.: Благотворителен концерт в Банкя набира средства за люлката. Заместник-омбудсманът Мария Филипова на благотворителния концерт

Кулминацията на събитието бе прерязването на лентата, поверено не на официални лица, а на 11-класника Давид Пецев - отличен ученик от 78-о СОУ „Христо Смирненски", млад спортист, плувец и маратонец, който доказа, че бариерите съществуват само за да бъдат преодолени, а с реализацията на този проект Банкя дава ясен сигнал, че приобщаването не е просто административно изискване, а въпрос на човечност, съпричастност и отговорност към бъдещето на децата.