ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кой колко пари спечели от световното и за какво

Времето София 35° / 35°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23259313 www.24chasa.bg

Приемат заявления за помощ на земеделци, пострадали от градушката в Ямбол

544
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Едра градушка падна в Ямбол СНИМКА: 24 часа


Общинските служби „Земеделие" в област Ямбол приемат заявления от земеделски стопани за установяване на щети по земеделските площи вследствие на бурята и градушката, които сполетяха  региона вчера около 18:00 ч., съобщават от Областната администрация.

Значителни са пораженията върху земеделската продукция в региона. При първоначалните огледи са установени сериозни щети по земеделски площи, унищожени напълно са ниви със слънчоглед в землищата на селата Кабиле и Дражево, информираха от областната управа.

Производителите, чиито насаждения са пострадали, трябва да подадат необходимите документи в съответната общинска служба по земеделие в най-кратък срок. След това експерти ще извършат огледи на засегнатите площи, за да съставят необходимите констативни протоколи.

13 сигнала са постъпили през вчерашния ден към Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" в Ямбол. От тях 11 са свързани със силната буря, придружена с интензивен дъжд и ураганен вятър, като са основно за паднали дървета, клони и опасни участъци, посочва БТА.

Едра градушка падна в Ямбол СНИМКА: 24 часа

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: И аз бях на протеста - кой кого свали