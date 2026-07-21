Приемат заявления за помощ на земеделци, пострадали от градушката в Ямбол

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Общинските служби „Земеделие" в област Ямбол приемат заявления от земеделски стопани за установяване на щети по земеделските площи вследствие на бурята и градушката, които сполетяха региона вчера около 18:00 ч., съобщават от Областната администрация.

Значителни са пораженията върху земеделската продукция в региона. При първоначалните огледи са установени сериозни щети по земеделски площи, унищожени напълно са ниви със слънчоглед в землищата на селата Кабиле и Дражево, информираха от областната управа.

Производителите, чиито насаждения са пострадали, трябва да подадат необходимите документи в съответната общинска служба по земеделие в най-кратък срок. След това експерти ще извършат огледи на засегнатите площи, за да съставят необходимите констативни протоколи.

13 сигнала са постъпили през вчерашния ден към Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" в Ямбол. От тях 11 са свързани със силната буря, придружена с интензивен дъжд и ураганен вятър, като са основно за паднали дървета, клони и опасни участъци, посочва БТА.