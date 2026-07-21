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2 г. и 4 месеца затвор за полицайка, опитала да пренесе кокаин за близо 250 хил. евро през "Капитан Андреево"

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Темида

Две години и четири месеца затвор получи полицайка за опит за контрабанда на 2 кг кокаин на стойност 248 822 евро през ГКПП „Капитан Андреево". Това съобщиха от пресслужбата на Окръжния съд в Хасково.

34-годишната Десислава Павлова от Враца е признала вината си, а наказанието е след споразумение между прокуратурата и защитата на подсъдимата. Споразумението е одобрено от съда.

Случаят е от 10 февруари т.г. При митническа проверка на лекия автомобил, с който Павлова пътувала сама за Турция, в акумулатора били открити 2 кг кокаин. Тя е в следствения арест от 13 февруари по решение на Окръжния съд в Хасково.

Времето, прекарано в следствения арест, ще бъде приспаднато от наложеното наказание, което ще бъде изтърпяно при първоначален общ режим, се посочва в определението на магистратите.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. 

Темида

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