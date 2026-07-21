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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23259477 www.24chasa.bg

Министърът на правосъдието обжалва решение на СК на ВСС

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Николай Найденов

Министърът на правосъдието Николай Найденов обжалва пред Върховния административен съд (ВАС) избора на и. ф. председател на Административен съд – Пловдив. С решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) от 7 юли 2026 г. за временен ръководител на Административния съд – Пловдив е определен Янко Ангелов. Министър Найденов посочва, че не е налице необходимост и неотложност тази точка да е включена като извънредна в дневния ред на СК на ВСС. С тези действия е избегнато задължението за предварително уведомяване на участниците в заседанието на СК на ВСС, както и на самия министър, липсват и мотиви за обосновка на кандидатурата на съдия Ангелов.

По отношение на превръщането в практика на внасяне на извънредни точки на заседание, министър Николай Найденов изпрати писмо и до Прокурорската колегия на ВСС (ПК на ВСС). В писмото той изразява сериозното си безпокойство от трайната тенденция да се внасят извънредни точки на заседание, по които липсват предварителни материали, и настоява за прекратяването й, като за целта обмисля да сезира Комисията по професионална етика за евентуални нарушения на Кодекса за етично поведение на българските прокурори и следователи.

Правосъдният министър посочва, че ще упражни правото си да обжалва пред ВАС всяко решение на ПК на ВСС, за което е констатирано нарушение, както и ще внася предложения за дисциплинарни производства при наличие на данни за неспазване на служебните задължения от страна на членовете на Комисията по атестирането и конкурсите (КАК).

Николай Найденов
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