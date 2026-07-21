Общината иска да прави ново успоредно трасе на Княжевския лифт

Планира и да удължи трасето на стария влек "Заека", който също да стане лифт

Столичната община иска да удължи трасето на неработещия влек "Заека", който да се подмени с нов седалков лифт и да стига по-близо до синята писта. За Княжевския лифт пък се предвижда ново успоредно на сегашното трасе, като долната му станция се премести в пешеходна близост до колелото на трамвая. Това стана ясно на заседанието на екокомисията към Столичния общински съвет, която разгледа два доклада за изработване на устройствени планове за съоръженията, които ще бъдат гласувани на сесията в четвъртък.

Докладите са за одобряването на задание за разработване на устройствени планове за двата лифта.

По-рано - СОС вече гласува доклад, с който имотите под част от лифтовете бяха вкарани в програмата на общината за придобиване на собственост. Така стартира процедура, с която общината ще се опита да придобие права върху трасетата, по които минават някои от вече спрелите лифтове на Витоша.

"Княжевският лифт е частна собственост на "Витоша ски". Той е един от продадените през 2006 - 2007 г. Този доклад е идва след поредица от неуспешни опити за обща работа със собственика на за повторното пускане на лифта. Общината ще учреди сервитут на свое име, като се предвижда ново трасе, което е успоредно на сегашното. Крайната станция ще е близо до съществуващата, междинната - до пътя, а новата начална станция - близо до трамвая, за да може да се осигури удобна връзка. Терените, през които преминава новото трасе са основно за озеленяване. Има 5 частни имота. За преминаването през държавните е въпрос на договаряне това да стане без такси, за частните - ще трябва да се плаща", обя сни зам.-кметът по градско планиране и развитие на столицата арх. Любо Георгиев.

По думите му вече са изследвани различни технологии, които предвиждат лифта да преминава над дърветата, за да не бъде засягана растителност. Тези варианти ще се разглеждат на по-късен етап, когато се стигне до изготвяне на технически проект.

"В момента тече обследване на Княжевския лифт, което още не е завършило, но имаме достатъчно основание да смятаме, че той започва да става опасен и имаме предпоставки за издаване на предписание за премахването му, ако то не бъде изпълнено - ще преминем към принудително премахване", подчерта арх. Георгиев.

Според плановете трасето е с дължина 1253 м, а капацитетът на новия кабинков лифт - 600 - 900 души в час.

Влек "Заека" или "Алеко - 1" пък е държавна собственост и също не работи.