За ден 26 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 7 - за наркотици

14077 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 17732 водачи и пътници. Съставени са 4225 фиша и 394 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. В рамките на изминалия ден са установени общо 26 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол –18 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 8 - с над 1,2 на 1000, един е отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират 7, петима са отказали тестване.