Димитър Стоянов оттегля наредбата за по-малко компенсации за военните

Наредбата за служебното време и компенсациите на военнослужещите ще бъде преработена. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на посещението му в Трета авиобаза в Граф Игнатиево, където заедно с президента Илияна Йотова се запознаха с напредъка по модернизацията на инфраструктурата и с подготовката на летателния и инженерно-техническия състав.

Той съобщи, че проектът на Наредба за реда за разпределяне, отчитане и компенсиране на служебното време на военнослужещите няма да бъде обнародван в „Държавен вестник", а ще бъде преработен. По думите му целта е новите текстове да гарантират, че никой военнослужещ няма да бъде ощетен за положения извънреден труд.

„Реакцията на всички военнослужещи по време на общественото обсъждане е много показателна – от 201 становища, 201 бяха негативни. Предложението беше тази наредба да се обнародва в „Държавен вестник", но аз отказах. Промени ще има и никой няма да бъде ощетен по отношение на извънредния труд", заяви министърът.

Наредбата предвиждаше въвеждане на правилата от началото на тази година, че не всеки извънреден труд ще бъде задължително компенсиран с пари, а плащания ще има само при напускане на армията. Освен това се отменяше задължителната 48-часова компенсация за дежурство. Тази вратичка в момента позволява на доста военни да работят на втора работа.

Димитър Стоянов обяви, че не харесва промените малко, след като стана министър на отбраната. Той подготвя и промени в закона за отбраната, които да върнат старото положение на компенсациите.

По време на визитата Стоянов отчете, че реконструкцията на авиобазата е в напреднал етап. „Вижда се, че базата е дълбоко реконструирана и много неща са направени. Предстоят още пет обекта да бъдат стартирани и се надявам това да се случи в най-близко време. До момента в авиобазата са вложени почти 300 милиона евро", посочи той.

Министърът допълни, че по част от проектите има забавяне, но вече са предприети мерки за наваксване. По думите му се провеждат срещи с всички изпълнители, за да бъде ускорена работата по обектите и модернизацията на авиобазата да приключи в срок и с необходимото качество.

В момента действа Наредба № Н-18 от 19 декември 2012 г., която урежда начина, по който се разпределя и отчита служебното време на военнослужещите, както и реда за компенсиране на положения труд извън нормалната му продължителност. Наредбата предвижда и изплащането на допълнително възнаграждение за изпълнение на възложени задължения над общата продължителност на служебното време, както и за служба през почивни дни и официални празници.

С промени в Закона за отбраната и въоръжените сили, влезли в сила от 1 януари 2026 г., беше предвидено действащата наредба да бъде отменена и заменена с нова, която да съответства на новите законови разпоредби. Сред предвидените промени са отпадането на компенсирането на удълженото служебно време между осмия и дванадесетия час, въвеждането на компенсиране с намалено служебно време след дежурства, продължили над 12 часа, както и нов ред за изплащане на обезщетения за некомпенсирани часове при прекратяване на военната служба.