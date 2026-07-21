Димитър Стоянов: Лъжа е, че US самолетите бяха на летище София за учение

В какво учение са участвали, какви мисии са проведени, кой е бил ръководител, кога са били проведени конференциите за него? Такива документи в Министерство на отбраната няма, заяви военният министър

Лъжа е, че американските самолети цистерни бяха на гражданското летище "Васил Левски" в София за учение на НАТО първия път.

Това заяви военният министър Димитър Стоянов преди днешното извънредно заседание на комисията по отбрана, на което ще бъде обсъдено проекторешението за връщането на US самолетите, този път на военното летище "Безмер" до Ямбол.

Премиерът Румен Радев оповести новината по време на годишната конференция в София на българските дипломати.

Със спешна нота в петък САЩ са поискали от правителството да базират 8 самолета на военното летище "Безмер". По-късно от проекторешението на МС стана ясно, че се иска престой от 24 юли до 1 октомври.

Радев напомни, че през февруари, когато кабинетът "Желязков" пусна самолетите на софийското гражданско летище и им разреши да останат до края на май, депутатите бяха "заобиколени". "До момента не сме дали разрешение, защото такова решение трябва да се вземе от парламента. С решение на правителството ще предложим на Народното събрание да позволи престоя на тези самолети", съобщи премиерът.

При първото искане за престой американските самолети бяха у нас за учение на НАТО, а сега премиерът Радев иска да ги пусне, за да участват във военни действия, реагираха веднага от ГЕРБ. "И тук идва манипулацията на фактите: това са съюзни ангажименти и не се иска решение на Народното събрание", категоричен бе бившият външен министър Георг Георгиев.

Сега министър Стоянов заяви, че няма никакво притеснение за връщането на военните самолети на Щатите у нас. И допълни, че с това действие страната ни не става част от военния конфликт в Иран.

"Стана ли част от него България, когато тези самолети бяха на летището в София? Причината е една и съща. Това, че предното правителство (на Росен Желязков - б.р.), си позволи да излъже българските граждани, това е отделен въпрос. Нито е имало учение, нито е имало нещо друго. Ако е имало учение искам да попитам колегите от ГЕРБ, ПП, ДБ, всички останали партии - в какво учение са участвали, какви мисии са проведени, кой е бил ръководител на това учение, кога са били проведени конференциите за планирано учение. Такива документи в Министерство на отбраната няма", категоричен бе той.

Военният министър припомни, че американската страна е определила авиобазите на българските ВВС "Безмер" и "Граф Игнатиево" като неподходящи, а правителството им е предложило да пребазират самолетите си там, за да не са на цивилното летище в столицата.

"Тогава основното притеснение беше, че са на гражданското летище. И то бе резонно. "Безмер" е част от съвместните съоръжения за ползване съгласно споразумението ни със САЩ от 2006 г.", обясни Стоянов.

"Дебатите в парламента са утре и ще видим тогава как ще гласува "Прогресивна България". Тепърва ще се разглежда в комисия по отбрана", каза още той.

В края на май - през първите си седмици на премиерския пост, Румен Радев заяви, че в телефонен разговор с президента Доналд Тръмп е поставил настойчиво въпроса за отпадането на визите за българи за САЩ, за да бъде удължен престоят на тогава базираните у нас американски самолети. Впоследствие Вашингтон изясни, че няма как да бъдат променени изискванията за отпадане на визите. А кабинетът удължи престоя на летящите цистерни до 30 юни, а не до края на юли.

Искането за базиране на самолетите на американските ВВС вероятно ще влезе в пленарната зала в сряда, защото според проекторешението на кабинета те следва да пристигнат в "Безмер" още този петък.

Вписано е и разполагането на екипажи за самолетите - до 250 военни с лично оръжие и боеприпаси.

Американските самолети кацнаха за пръв път в България на 19 февруари. Тогава от посолството на САЩ у нас, а и от Министерството на отбраната побързаха да уточнят, че става въпрос за участие в учение на НАТО, свързано с дейностите по усилена бдителност на алианса. А личният състав бе за обслужване на самолетите.

Решението е взето на 17 и 18 февруари - в последните два работни дни на кабинета "Желязков", след като военният министър Атанас Запрянов получил нота от съюзниците ни малко преди властта да бъде предадена на служебното правителство, в което той запази поста си. По-късно стана ясно, че България е разрешила на САЩ да разположи до 15 самолета с до 500 служители. Служебният външен министър Надежда Нейнски уточни, че престоят е разрешен за периода 17.02. - 15.05.

В началото на март премиерът Андрей Гюров поиска от Запрянов анализ дали самолетите не могат да бъдат преместени на някое от военните летища у нас. В крайна сметка останаха в София. Всъщност те бяха разположени на военното летище "Враждебна", но то няма капацитет за всички самолети, затова имаше и на гражданското "Васил Левски".

Приемането им у нас предизвика реакцията на Иран - в нота страната предупреди, че е готова да предприеме "ответни мерки". Последваха успокоения, че София и Техеран запазват дългогодишните си добри отношения въпреки ситуацията. През март Гърция разположи своя батарея "Пейтриът" в североизточния град Димотика, която пазеше и родното въздушно пространство. Изненадващо миналата седмица я изтегли с мотива, че е "отпаднала опасността от балистични атаки". Така небето над България в момента се пази само от съветските МиГ-29, въпреки че новите F-16 вече извършват тренировъчни полети. За да бъдат напълно усвоени и военните да могат да дават бойни дежурства с тях, ще са нужни поне 2 години.

След като кабинетът "Радев" разреши престоят на самолетите да бъде удължен до края на юни, министър Стоянов обясни, че на американците е било предлагано цистерните да бъдат преместени от гражданското летище в София на някое от военните - "Граф Игнатиево" или "Безмер". Те не дали съгласие за това, а и анализ на военното министерство показа, че само в София има място, което покрива изискванията за прием на такъв самолет, носещ гориво с обем 100 000 л.

Преди 11 дни правителството прие решение, с което военните летища "Безмер" край Ямбол и "Враждебна" в София ще бъдат ремонтирани с пари на НАТО, защото стават ключови за алианса.

Проектите за подобряване на инфраструктурата и способностите на авиобазите трябва да подобрят готовността им да приемат и поддържат съюзнически сили и техника при необходимост, ще повиши оперативната ни съвместимост с алианса и ще допринесе за укрепването на националната сигурност и колективната отбрана, пишеше в правителственото решение. С новия проект вероятно ще се направи така, че да може да се изнасят бързо и в по-големи мащаби самолети и войски към Източния фланг на НАТО. Там са базирани българските военнотранспортни самолети "Спартан".

В момента пистата в "Безмер" е дълга 3000 м, което е на границата за безопасно излитане на американските "Стратотанкер". Това означава, че през лятото заради по-разредения въздух те не могат да излитат с пълния си обем товар от гориво. Именно дължината на пистата бе причина първия път да се настоява летището в София да приеме самолетите цистерни.

Очаквайте подробности!