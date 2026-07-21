Илияна Йотова към състава на 3-та авиационна база: Вие сте елит

Вие сте избрани, вие сте елит и трябва да живеете с това самочувствие. Ние, българският народ, уважаваме вашата професия, знаем, че е една от най-трудните, мислим ви, когато сте на бойния си пост и се грижите за сигурността на България. С тези думи президентът и върховен главнокомандващ Въоръжените сили Илияна Йотова се обърна към личния състав на 3-та авиационна база – Граф Игнатиево, където беше на посещение, съобщиха от прессекретариата на президентството.

Държавният глава им благодари за службата в полза на Родината, особено отговорна в днешния опасен свят. „От вас се изискват смелост и умения да пазите въздушното пространство на България, професионализъм да работите със сложна техника, да я поддържате през годините, за да бъде безопасна за летците", посочи Йотова.

Президентът определи летателния състав като един от най-авторитетните не само в Европа, но и в международен план, който непрекъснато се стреми да се усъвършенства. Йотова изтъкна и дейността на инженерно-техническия състав и изключително високата им подготовка. „Без вас няма как летецът горе в небето да се чувства спокоен", посочи Илияна Йотова.

Държавният глава заяви, че българската държава продължава да бъде длъжник на служещите във Военновъздушните сили – по отношение на кадровото обезпечаване, условията на труд, недостиг на техника. „В мое лице имате защитник на вашите интереси, ще настоявам с всички мои правомощия за вашите искания, да бъдете технически и социално осигурени", подчерта президентът. Тя посочи, че са необходими и нови попълнения с нови самолети според военно-техническата експертиза какво е необходимо на България и финансовите възможности на страната.

Върховният главнокомандващ разговаря с ръководството на авиобазата, запозна се с изградената инфраструктура за новите изтребители F-16 Block 70 и тренажора за подготовка на летателния състав. Разгледа и статичен показ на самолетите МиГ-29 и F-16. В срещите и обиколката на авиобазата участваха също министърът на отбраната Димитър Стоянов и командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев. Илияна Йотова се обърна към личния състав на 3-та авиационна база – Граф Игнатиево, където беше на посещение СНИМКА: Прессекретариат на президентството

По време на визитата Стоянов отчете, че реконструкцията на авиобазата е в напреднал етап. „Вижда се, че базата е дълбоко реконструирана и много неща са направени. Предстоят още пет обекта да бъдат стартирани и се надявам това да се случи в най-близко време. До момента в авиобазата са вложени почти 300 милиона евро", посочи той.

Министърът допълни, че по част от проектите има забавяне, но вече са предприети мерки за наваксване. По думите му се провеждат срещи с всички изпълнители, за да бъде ускорена работата по обектите и модернизацията на авиобазата да приключи в срок и с необходимото качество.

Реконструкцията и модернизацията на авиобаза Граф Игнатиево започна още през 2020 г. Тя трябваше да излезе 300 млн. лв., но сумата отдавна се удвои и продължава да расте, с което проектът се превръща в един от най-големите в отбраната.

Има вероятност цената да достигне и 1 млрд. лв. В началото на тази година правителството разплати без конкурси малко над 234 млн. лв. за спешни ремонти на военното летище.

Заради строителните дейности през есента на 2022 г. изтребителите МиГ-29 бяха временно пребазирани на летище Крумово, откъдето продължиха да изпълняват задачите по охрана на въздушното пространство.

През февруари 2023 г. Стоянов, който беше служебен министър на отбраната в кабинета на Гълъб Донев съобщи за сериозно изоставане на проекта. По думите му строителството е започнало със закъснение, били са сключени десетки договори със 100% авансово плащане на обща стойност над 202 млн. лева, а част от обектите дори не са били стартирани. Той предупреди, че забавянето няма как да бъде наваксано за няколко месеца и не изключи прекратяване на договори с неизправни изпълнители.

През юли 2024 г. обновената писта получи разрешение за експлоатация (Акт 16), а МиГ-29 се завърнаха в авиобазата след повече от година и половина. Въпреки това модернизацията на целия комплекс продължи, тъй като освен пистата трябва да бъдат изградени и редица други съоръжения, необходими за експлоатацията и обслужването на F-16 Block 70.

Паралелно с това поддръжката на МиГ-29 оставаше сериозно предизвикателство. Още през 2023 г. министър Стоянов заяви, че изтребителите ще изпълняват мисията по „ер полисинг" „докато са изправни", като трудностите с осигуряването на резервни части и поддръжката на съветската техника бяха сред причините България да разчита на ускореното въвеждане в експлоатация на новите F-16.

Най-рано през 2027 г. пък ще бъде достигната първоначалната оперативна готовност на първите 8 самолета F-16. Поне дотогава трябва да бъдат поддържани съветските МиГ-29.

Снемането на съветските изтребители от въоръжение преди достигане на първоначална оперативна готовност на новите изтребители F-16, би лишило ВВС от ключови способности, което значи, че за тях ще се плаща поне още 2 години. Авиобаза "Граф Игнатиево" вече има готовност да приема самолети на НАТО, които да правят air policing, съобщи тогава Запрянов.

За поддръжката на МиГ-29 основен проблем е липсата на резервни части. България ще продължи да поддържа МиГ-29 до 2030 г., защото дотогава обучаващите се на F-16 пилоти няма да са готови да поемат пълноценно бойно дежурство, обясни преди седмица Стоянов в интервю пред "24 часа". Поддръжката обаче става все по-трудна поради липса на части, като във ВВС вече се принуждават да прибягват до "канибализъм" – свалят части от нелетящи изтребители, за да поддържат годни летящите самолети.

Преди дни стана ясно, че България може да получи от Полша стари съветски изтребители МиГ-29, ако Киев и Варшава не постигнат споразумение за условията на тяхното предаване.

Официално нашите ВВС разполагат с 15 изтребителя МиГ-29. Реално обаче от тях летят едва шест, а останалите са приземени и се ползват за източник на части за останалите. Към българските изтребители имаше интерес от страна на Украйна в началото на войната срещу Русия, но България отказа да даде самолетите, защото оставахме без собствена изтребителна авиация. Първите осем F-16 бяха получени едва през миналата година.

Близо 6,37 млн. евро без ДДС даде Министерството на отбраната за изграждане на вътрешни и обходни пътища и други обекти в "Граф Игнатиево". Това стана ясно през декември. Те са предвидени за приемане и експлоатация на самолетите F-16, както и за осигуряване на достъп до тях за обслужване и ремонт.

Освен нови пътища в авиобазата трябва да се направят и паркинги, площадка за маневриране на самолети и ограда за охрана на новите изтребители на Военновъздушните сили.

Ще бъде изградена цялостна пътна мрежа в авиобазата, която да обслужва всички обекти в нея чрез вътрешни пътища. Главният вътрешен път, който трябва да се построи, ще преминава между всички сгради и трябва да е широк 36 м. Всяка лента от него ще се раздели с 2% напречни наклони, за да се получи т.нар. ниска точка. В документацията към поръчката е уточнено, че за целта ще бъде направен и напречен отводнител в средата на всяка от лентите. По този начин няма да се събират повърхностни води при вратите на хангарите за обслужване на самолетите и ремонт на горивната им система.