Всички от "Прогресивна България" без един подкрепиха връщането на US самолетите

Димитър Стоянов отново повтори, че е лъжа, че самолетите бяха в София от февруари до края на юни за учение

Отговорността сега е на тези 131 човека от ПБ, ваша бе и през май, когато удължихте престоя, въпреки че казвате, че е лъжливо основание, отговориха му от ГЕРБ

Всички депутати от "Прогресивна България" без един подкрепиха връщането на американските военни самолети-цистерни, този път на летище "Безмер" в комисията по отбрана. Заедно с тях подкрепа дадоха и от ГЕРБ, и ДПС, които дадоха такава заявка още вчера.

С "въздържал се" гласуваха само двама - съпредседателят на "Демократична България" Ивайло Мирчев и ямболският депутат от мнозинството Иван Димитров. Именно той изрази притеснение, че от базирането на самолетите на авиобаза "Безмер" до Ямбол може да има застрашителни резултати за живеещите в района.

Премиерът Румен Радев оповести новината за самолетите по време на годишната конференция в София на българските дипломати.

Със спешна нота в петък САЩ са поискали от правителството да базират 8 самолета на военното летище "Безмер". По-късно от проекторешението на МС стана ясно, че се иска престой от 24 юли до 1 октомври.

Радев напомни, че през февруари, когато кабинетът "Желязков" пусна самолетите на софийското гражданско летище и им разреши да останат до края на май, депутатите бяха "заобиколени". "До момента не сме дали разрешение, защото такова решение трябва да се вземе от парламента. С решение на правителството ще предложим на Народното събрание да позволи престоя на тези самолети", съобщи премиерът.

При първото искане за престой американските самолети бяха у нас за учение на НАТО, а сега премиерът Радев иска да ги пусне, за да участват във военни действия, реагираха веднага от ГЕРБ. "И тук идва манипулацията на фактите: това са съюзни ангажименти и не се иска решение на Народното събрание", категоричен бе бившият външен министър Георг Георгиев.

Сега министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че няма никакво притеснение за връщането на военните самолети на Щатите у нас. И допълни, че с това действие страната ни не става част от военния конфликт в Иран. Още преди старта на извънредното заседание на комисията министърът заяви, че причината и при разполагането на самолетите на американските ВВС в София, и сега разлика в причината няма.

"Стана ли част от него България, когато тези самолети бяха на летището в София? Причината е една и съща. Това, че предното правителство (на Росен Желязков - б.р.), си позволи да излъже българските граждани, това е отделен въпрос. Нито е имало учение, нито е имало нещо друго. Ако е имало учение искам да попитам колегите от ГЕРБ, ПП, ДБ, всички останали партии - в какво учение са участвали, какви мисии са проведени, кой е бил ръководител на това учение, кога са били проведени конференциите за планирано учение. Такива документи в Министерство на отбраната няма", коментира Стоянов и отново повтори тезата си пред депутатите в комисията.

"Институциите работят с документи, не с перцепции. Явно вие не си спомняте за предхождаща, първата нота, която е за учение. Сега или трябва да кажете, че партньорите лъжат, заблуждават, манипулират, или да признаете, че сега ситуацията е различна", отвърна му бившият външен министър от ГЕРБ Георг Георгиев. И бе категоричен, че става въпрос за две различни ситуации и по документи и по същество.

"Можем да бъдем таргетирани различно от засегнатата страна Иран. Основателни са притесненията, които изказват и собствените ви депутати", допълни той.

"Говоря с документи, ясно е записано как се организират учения. Освен всичко друго трябваше да има ден на отворените врати, а имаше ден на затворените врати. Учения не се планират от днес за утре, но вие това няма как да го знаете. Планиращи конференции не са проведени, няма една записана страничка, че такова учение ще се провежда, или ще се проведе", коментира военният министър.

И цитира новата нота: "Самолетите-цистерни ще бъдат извозвани за поддръжка на операциите на САЩ в Близкия изток".

"Тоест вие казвате, че послъгва американското правителство. Като смятате, че са послъгали през февруари, защо тогава бе удължен престоят през май? Радев каза, че е намаляла опасността пред гражданите на София, това сега променя ли се", запита Христо Гаджев, но така и не получи конкретен отговор от военният министър.

"Отговорността сега е на тези 131 човека от мнозинството, ваша бе и през май, когато удължихте престоя, въпреки че казвате, че е лъжливо основание, че е имало учение. Имаме съюзни ангажименти, тях не ги поставяме под въпрос. Вече сме казали каква ще е позицията ни и сега, не всяко нещо ще може да бъде оправдано с предишните. Няма различно, различното в момента е основанието - военни действия. Вие удължихте престоя им. Дадохте едни сигнали в началото на годината, сега правите нещо различно", заяви Георгиев.

Все пак Стоянов съобщи, че служба "Военно разузнаване" е направила анализ на риска, който му е бил представен още вчера по обяд. В него категорично се заявява, че пряка военна опасност от решението за България няма, съобщи министърът.

Депутатите от опозицията обаче поискаха да им бъдат предоставени всички документи, за да могат наистина да се запознаят с данните на службата. От ДБ дори поискаха в заседанието на комисията да се включи шефът й бриг. ген. Венелин Венев и да представи въпросният доклад, но предложението бе отхвърлено с гласовете на управляващите.

По време на заседанието стана ясно още, че няма взето решение от американска страна как ще зареждат самолетите на "Безмер", след като единствено на "Враждебна" в София има условия за това. Освен това Стоянов обяви, че ще проведе среща с ямболския кмет Валентин Ревански, за да обсъдят базирането на самолетите в авиобазата до града. "Ракетите не ви притесняваха, когато самолетите бяха в София, как сега се притеснявате от разсейването им - над 3 км е разстоянието от Безмер до първите жилищни сгради в близост до базата", каза още военният министър, след като чу коментари, че има опасност от удари с балистични ракети от страна на Иран.

В края на май - през първите си седмици на премиерския пост, Румен Радев заяви, че в телефонен разговор с президента Доналд Тръмп е поставил настойчиво въпроса за отпадането на визите за българи за САЩ, за да бъде удължен престоят на тогава базираните у нас американски самолети. Впоследствие Вашингтон изясни, че няма как да бъдат променени изискванията за отпадане на визите. А кабинетът удължи престоя на летящите цистерни до 30 юни, а не до края на юли.

Искането за базиране на самолетите на американските ВВС ще влезе в пленарната зала в сряда, защото според проекторешението на кабинета те следва да пристигнат в "Безмер" още този петък.

Вписано е и разполагането на екипажи за самолетите - до 250 военни с лично оръжие и боеприпаси.

Американските самолети кацнаха за пръв път в България на 19 февруари. Тогава от посолството на САЩ у нас, а и от Министерството на отбраната побързаха да уточнят, че става въпрос за участие в учение на НАТО, свързано с дейностите по усилена бдителност на алианса. А личният състав бе за обслужване на самолетите.

Решението е взето на 17 и 18 февруари - в последните два работни дни на кабинета "Желязков", след като военният министър Атанас Запрянов получил нота от съюзниците ни малко преди властта да бъде предадена на служебното правителство, в което той запази поста си. По-късно стана ясно, че България е разрешила на САЩ да разположи до 15 самолета с до 500 служители. Служебният външен министър Надежда Нейнски уточни, че престоят е разрешен за периода 17.02. - 15.05.

В началото на март премиерът Андрей Гюров поиска от Запрянов анализ дали самолетите не могат да бъдат преместени на някое от военните летища у нас. В крайна сметка останаха в София. Всъщност те бяха разположени на военното летище "Враждебна", но то няма капацитет за всички самолети, затова имаше и на гражданското "Васил Левски".

Приемането им у нас предизвика реакцията на Иран - в нота страната предупреди, че е готова да предприеме "ответни мерки". Последваха успокоения, че София и Техеран запазват дългогодишните си добри отношения въпреки ситуацията. През март Гърция разположи своя батарея "Пейтриът" в североизточния град Димотика, която пазеше и родното въздушно пространство. Изненадващо миналата седмица я изтегли с мотива, че е "отпаднала опасността от балистични атаки". Така небето над България в момента се пази само от съветските МиГ-29, въпреки че новите F-16 вече извършват тренировъчни полети. За да бъдат напълно усвоени и военните да могат да дават бойни дежурства с тях, ще са нужни поне 2 години.

След като кабинетът "Радев" разреши престоят на самолетите да бъде удължен до края на юни, министър Стоянов обясни, че на американците е било предлагано цистерните да бъдат преместени от гражданското летище в София на някое от военните - "Граф Игнатиево" или "Безмер". Те не дали съгласие за това, а и анализ на военното министерство показа, че само в София има място, което покрива изискванията за прием на такъв самолет, носещ гориво с обем 100 000 л.

Преди 11 дни правителството прие решение, с което военните летища "Безмер" край Ямбол и "Враждебна" в София ще бъдат ремонтирани с пари на НАТО, защото стават ключови за алианса.

Проектите за подобряване на инфраструктурата и способностите на авиобазите трябва да подобрят готовността им да приемат и поддържат съюзнически сили и техника при необходимост, ще повиши оперативната ни съвместимост с алианса и ще допринесе за укрепването на националната сигурност и колективната отбрана, пишеше в правителственото решение. С новия проект вероятно ще се направи така, че да може да се изнасят бързо и в по-големи мащаби самолети и войски към Източния фланг на НАТО. Там са базирани българските военнотранспортни самолети "Спартан".

В момента пистата в "Безмер" е дълга 3000 м, което е на границата за безопасно излитане на американските "Стратотанкер". Това означава, че през лятото заради по-разредения въздух те не могат да излитат с пълния си обем товар от гориво. Именно дължината на пистата бе причина първия път да се настоява летището в София да приеме самолетите цистерни.