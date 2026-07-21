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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23259854 www.24chasa.bg

Разследват причиняване на смърт по непредпазливост на арестанта в Благоевград

Тони Маскръчка

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Прокуратурата разследва причиняване на смърт по непредпазливост на арестанта в Благоевград.СНИМКА: Пиксабей

Под ръководството и надзора на Районна прокуратура – Благоевград се извършват действия по разследване по досъдебно производство за причиняване на смърт по непредпазливост.

В килия в сградата на ареста в  Благоевград днес е била установена смъртта на 52-годишния И.А. от Сандански.

Мъжът е бил приведен там в понеделник около 14 ч. за изтърпяване на влязло в сила наказание „лишаване от свобода" за 4 месеца за шофиране след употреба на алкохол, като е предстояло конвоирането му в затвора в Бобов дол.

Незабавно след получаване на сигнала е извършен оглед на местопроизшествието.

Разследването се провежда под ръководството на наблюдаващ прокурор. Назначена е съдебномедицинска експертиза, която следва да установи причината на смъртта. Възложено е извършването на всички необходими процесуално-следствени действия за изясняване на фактите и обстоятелствата по случая.

Разследването продължава.

Прокуратурата разследва причиняване на смърт по непредпазливост на арестанта в Благоевград.СНИМКА: Пиксабей

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