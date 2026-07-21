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Мълния е причинила горския пожар в Пирин, теренът е труден, вятър разпалва огъня

Тони Маскръчка

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Мълния предизвика горския пожар в Пирин. СНИМКА: НП "Пирин"

Мълния е причинила горския пожар в Пирин планина, съобщиха от Национален парк „Пирин".

След преминалата мощна гръмотевична буря над Благоевградска област, мълния предизвика горски пожар на територията на парка.

Пожарът е в горист терен над местността „Бетоловото". Екипи на Дирекция „Национален парк Пирин" са на място и предприемат всички необходими действия за ограничаване и овладяване на огъня, както и за недопускане на разпространението му. Един от първите, които пристигат на мястото е директорът на парка Росен Баненски. 

Гасителните действия са силно затруднени поради пресечения и труднодостъпен терен, както и заради силния вятър, който допълнително разпалва огнището на около 1430 м надморска височина. Ще се правят опити да се докара вода до мястото.

Димът от пожара се наблюдава от градовете Банско и Разлог.

Мълния предизвика горския пожар в Пирин. СНИМКА: НП "Пирин"
Мълния предизвика горския пожар в Пирин. СНИМКА: НП "Пирин"
Мълния предизвика горския пожар в Пирин. СНИМКА: НП "Пирин"
Мълния предизвика горския пожар в Пирин. СНИМКА: НП "Пирин"
Мълния предизвика горския пожар в Пирин. СНИМКА: НП "Пирин"
Мълния предизвика горския пожар в Пирин. СНИМКА: НП "Пирин"
Мълния предизвика горския пожар в Пирин. СНИМКА: НП "Пирин"
Мълния предизвика горския пожар в Пирин. СНИМКА: НП "Пирин"
Мълния предизвика горския пожар в Пирин. СНИМКА: НП "Пирин"
Мълния предизвика горския пожар в Пирин. СНИМКА: НП "Пирин"
Мълния предизвика горския пожар в Пирин. СНИМКА: НП "Пирин"
Мълния предизвика горския пожар в Пирин. СНИМКА: НП "Пирин"

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