Куриер открадна над 3500 лв. от доставки, получи условна присъда

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Районният съд във Варна призна за виновен 38-годишен куриер, присвоил 3575 лева, събрани при доставки на пратки. Вместо да отчете парите в края на работния ден, той ги задържал за себе си и ги похарчил за лични нужди.

Престъплението е извършено на 30 септември 2022 г. Подсъдимият работел като шофьор на лекотоварен автомобил и куриер в дружество, което било подизпълнител на една от големите куриерски компании в страната. Освен доставката на пратки до офиси и крайни клиенти, задълженията му включвали ежедневно да отчита събраните суми в касата на фирмата-възложител, съобщават от пресцентъра на административния съд.

Според събраните по делото доказателства в края на работния ден мъжът се върнал в базата и оставил служебния автомобил, мобилното устройство за касови плащания, служебния телефон и недоставените пратки. Вместо да предаде събраните през деня 3575 лева, той ги задържал и още същата вечер се разпоредил с тях за лични цели.

Делото е разгледано по реда на съкратеното съдебно следствие, след като подсъдимият признал вината си. Това е позволило съдът да намали с една трета определеното наказание.

38-годишният мъж, който вече е осъждан, получи наказание от шест месеца лишаване от свобода. Изтърпяването му обаче е отложено с тригодишен изпитателен срок.

Освен това съдът го осъди да заплати и направените по делото съдебни разноски.

Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана пред по-горна инстанция в 15-дневен срок.