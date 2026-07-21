Пуснаха под домашен арест двамата данъчни, хванати с подкуп в Черноморец

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Окръжният съд в Бургас наложи мярка за неотклонение "домашен арест" с електронна гривна на двамата служители на Националната агенция за приходите (НАП). Мъжете са с повдигнати обвинения за поискан и получен подкуп в размер на 300 евро след проверка на търговски обект в Черноморец и установени нарушения.

Те бяха задържани в Черноморец, община Созопол, след сигнал за поискана сума от 300 евро от собственик на търговски обект. За съставянето на акт, но само за едно нарушение, на търговеца била поискана сумата от 300 евро.

Срещу тях са повдигнати обвинения за престъпление, свързано с искане и получаване на подкуп при изпълнение на служебните им задължения

По-рано на брифинг от приходната агенция посочиха, че единият от задържаните служители е от териториалната дирекция в Бургас, а другият е командирован от Пловдив за осъществяване на летния контрол по Черноморието.

Окръжната прокуратура поиска постоянен арест за двамата данъчни инспектори, заради високата обществена опасност и риск от укриване или извършване на друго престъпление, съобщиха от следствието.

Защитата на двамата служители от приходната агенция настоя за по-лека мярка "домашен арест".