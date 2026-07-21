Именуват площад в Стария Пловдив на трима от фамилията Паси

Площадното пространство до знаковата Хисар капия в Стария Пловдив да носи имената на трима видни представители на фамилия Паси, предлага инициативен комитет, в който са бившите депутати от НДСВ Нина Радева и Владимир Дончев, актьорът Ицхак Финци, режисьорът Илиян Джевелеков и известните лекари д-р Гюрай Ходжев и съпругата му доц. Нарцис Калева.

Идеята е оформена в документ, публикуван за обществено обсъждане на сайта на община Пловдив.

Избраното място е на пресечките на улиците "Стръмна" и "Цанко Лавренов" в архитектурния резерват.

На първо място е посочен адвокат Соломон Паси, който е баща на прочутия естен проф. Исак Паси и дядо на бившия външен министър Соломон Паси.

Освен виден юрист, той е бил общински съветник и испански вицеконсул в Пловдив. В годините след 9.IX.1944 е спасил не един човек, като е съдействал да бъдат отменени смъртните присъди на несправедливо хора. Защитавал е митрополит Кирил, който впоследствие става патриарх, пред Народния съд.

Вторият номиниран е Исак Нисим Паси. Той е първи братовчед на проф. Исак Паси. Завършил е счетоводство във Франция, след което заминава от България в Палестина, а от там – във Франция. Като евреин е заловен и интерниран в транзитния лагер „Дранси" край Париж на 20 януари 1943 г. На 23 март 1943 г. е изпратен с ешелон № 52 в нацисткия лагер Собибор в окупираната от Германия Полша, където след 5 дена е убит.

Третият е прочутият проф. Исак Паси, за когото бившите му студенти и до днес говорят с възторг. Завършва право в Юридическия факултет на Софийския държавен университети през 1957 г. На 43-годишна възраст той вече е доктор на науките, а по късно и професор по естетика.

През годините на Студената война Исак Паси е основен проводник на западната философия, литература и култура, забранявана или заглушавана от официалните власти у нас.

Изследванията му се простират в областта на естетиката и културознанието, историята на изкуството и западноевропейската литература. Има изключителен принос за приобщаването на българската култура към европейската философско-естетическа и литературна мисъл. През следващите близо 50 години пише есета, монографии, философски миниатюри, спомени, пътеписи, автобиографични бележки, философски портрети и др. Проф. Исак Паси издава над 40 авторски книги с изследвания.

След като премине общественото обсъждане предложението трябва да бъде внесено и одобрено от местния парламент на Пловдив.