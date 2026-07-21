Разследват за пътно хулиганство братята, употребявали райски газ зад волана в Пловдив

Поршето, в което са били, е собственост на майка им

Образувано е досъдебно производство за пътно хулиганство под надзора на Районната прокуратура в Пловдив за момчетата, дишали балони с райски газ зад волана.

Това съобщиха от държавното обвинение и към момента се извършват действия по разследването. По информация на "24 часа" момчетата са братя, а поршето, в което са били, е собственост на майка им. По първоначални данни водачът е с две условни присъди заради предишни провинения.

Културистът Валентин Петров направи видео и го публикува в социалните мрежи вчера. Малко по-рано днес той беше на разпит във Втора районно управление.

Петров ги е забелязал да вдишват райски газ в колата, докато преминават през ул. "Царевец" и "Вечерница" в квартал "Христо Смирненски" около 18 часа. Подал е веднага сигнал на тел. 112.

Когато Петров ги спира, шофьорът го удря на молба почти с плач, повтаряйки "Моля ви, моля ви". А спътникът му приглася: "Той има условни присъди, ако подадете сигнал, влиза в затвора".

Петров обаче не отстъпва. "Виждате колко катастрофи има в страната", казва им той. И се зарича, че няма да остави случая така. Двамата се кълнат, че това повече няма да се повтори. По неофициална информация баща им има бизнес с казина.