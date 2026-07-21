ДПС направи предложения между първо и второ четене на бюджета

Парламентарната група на ДПС направи предложения между първо и второ четене на Законопроект за Държавния бюджет на Република България за 2026г. Това съобщиха от пресцентъра на партията.

Предложенията са:

· Запазване на финансирането на вероизповеданията;

· Подкрепа за земеделските производители;

· Защита на българското розово масло и подкрепа за памукопроизводството;

· Запазване на автобусните линии в отдалечени райони;

· Запазване на механизма за възнагражденията в отбраната, НСО и МВР;

· Повече средства за профилактика и обществено здраве;

· Нови международни въздушни линии за туризма;

· Еднократна помощ при раждане, равна на средната заплата;

· Национален мобилен социален патронаж за възрастни хора;

· Компенсация при липса на място в ясла или детска градина;

· Равнопоставеност за регионалните библиотеки и подкрепа за културата;

· Запазване на Комисията по досиетата;

· По-висока месечна помощ за деца с трайни увреждания;

· Подкрепа за закупуването на първо жилище от млади семейства.

ДПС не подкрепя увеличение на минималния и максималния осигурителен доход, предложен в Бюджета за 2026 и още веднъж казваме, че България не е София. По-високи осигурителни прагове могат да увеличат натиска върху работниците и работодателите без да решат проблема със сивата икономика, заявяват от партията.

Не подкрепяме 5,7 % бюджетен дефицит, защото е в нарушение на изискванията на ЕК, пише още в позицията.

ДПС се противопоставя категорично на закриването на Комисията по досиета, както и отпадането на механизма за възнагражденията в отбраната, НСО и МВР, добавят още от ДПС.