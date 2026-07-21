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ДПС направи предложения между първо и второ четене на бюджета

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Делян Пеевски Снимка: Пресцентър на ДПС

Парламентарната група на ДПС направи предложения между първо и второ четене на Законопроект за Държавния бюджет на Република България за 2026г. Това съобщиха от пресцентъра на партията. 

Предложенията са:  
· Запазване на финансирането на вероизповеданията;
· Подкрепа за земеделските производители;
· Защита на българското розово масло и подкрепа за памукопроизводството;
· Запазване на автобусните линии в отдалечени райони;
· Запазване на механизма за възнагражденията в отбраната, НСО и МВР;
· Повече средства за профилактика и обществено здраве;
· Нови международни въздушни линии за туризма;
· Еднократна помощ при раждане, равна на средната заплата;
· Национален мобилен социален патронаж за възрастни хора;
· Компенсация при липса на място в ясла или детска градина;
· Равнопоставеност за регионалните библиотеки и подкрепа за културата;
· Запазване на Комисията по досиетата;
· По-висока месечна помощ за деца с трайни увреждания;
· Подкрепа за закупуването на първо жилище от млади семейства.

ДПС не подкрепя увеличение на минималния и максималния осигурителен доход, предложен в Бюджета за 2026 и още веднъж казваме, че България не е София. По-високи осигурителни прагове могат да увеличат натиска върху работниците и работодателите без да решат проблема със сивата икономика, заявяват от партията. 

Не подкрепяме 5,7 % бюджетен дефицит, защото е в нарушение на изискванията на ЕК, пише още в позицията. 

ДПС се противопоставя категорично на закриването на Комисията по досиета, както и отпадането на механизма за възнагражденията в отбраната, НСО и МВР, добавят още от ДПС. 

Делян Пеевски Снимка: Пресцентър на ДПС

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