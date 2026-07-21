22-годишният шофьор, сниман с райски газ в порше, е задържан в Пловдив

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В дома му са открити още 3 флакона с райски газ, младежът има и други криминалистични регистрации

22-годишният водач на порше, сниман с райски газ в автомобила си, е арестуван, съобщиха от полицията в Пловдив. Разследването на служители от Второ районно е предприето тази сутрин след преглед на клип, разпространен в социалните мрежи. Автомобилът, който е шофирал, е собственост на майката на младежа.

От снетите обяснения на автора на видеото - културистът Валентин Петров, е изяснено, че ситуацията се е разиграла вчера привечер на бул. "Пещерско шосе". Наред с посочените подробности по случая, очевидецът е предал в полицията и един флакон с райски газ, който е взел от колата на въпросния водач и неговия брат на 29 години.

След съгласуване с Районната прокуратура в Пловдив е образувано досъдебно производство за пътно хулиганство.

В хода на издирвателните действия 22-годишният водач днес е установен и отведен в ареста на районното управление.

Справка в полицейските регистри показва, че той има предишни криминалистични регистрации. Към материалите по делото са приобщени още три флакона с райски газ, открити при претърсване на неговия адрес в града.

Валентин Петров ги е забелязал да вдишват райски газ в колата, докато преминават по булеварда в квартал "Христо Смирненски" около 18 часа. Подал е веднага сигнал на телефон 112.