Съдове за отпадъци до храм „Свети Георги“ временно ще бъдат изместени заради снимките на игрален филм

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Община Русе уведомява гражданите, че във връзка с реализирането на международната филмова продукция „Приказки от златния век", чиито снимачен процес ще се проведе в района на храм „Свети Георги", на 22 юли (сряда) ще бъде извършена временна промяна в местоположението на съдовете за битови отпадъци, разположени на кръстовището на ул. „Шести септември" и ул. „Тодор Каблешков".

След приключване на снимачния процес, на 24 юли (петък), съдовете ще бъдат върнати на обичайното им място.

Местната администрация призовава гражданите за разбиране и информира, че през периода на временната организация съдовете за битови отпадъци ще бъдат разположени възможно най-близо до досегашното им местоположение, така че да останат достъпни за ползване.