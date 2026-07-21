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Съдове за отпадъци до храм „Свети Георги“ временно ще бъдат изместени заради снимките на игрален филм

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Съдове за отпадъци до храм „Свети Георги“ временно ще бъдат изместени заради снимките на игрален филм Снимка община Русе

Община Русе уведомява гражданите, че във връзка с реализирането на международната филмова продукция „Приказки от златния век", чиито снимачен процес ще се проведе в района на храм „Свети Георги", на 22 юли (сряда) ще бъде извършена временна промяна в местоположението на съдовете за битови отпадъци, разположени на кръстовището на ул. „Шести септември" и ул. „Тодор Каблешков".

След приключване на снимачния процес, на 24 юли (петък), съдовете ще бъдат върнати на обичайното им място.

Местната администрация призовава гражданите за разбиране и информира, че през периода на временната организация съдовете за битови отпадъци ще бъдат разположени възможно най-близо до досегашното им местоположение, така че да останат достъпни за ползване.

Съдове за отпадъци до храм „Свети Георги“ временно ще бъдат изместени заради снимките на игрален филм Снимка община Русе

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