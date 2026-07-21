Родители осъдени за 10 хил. евро обезщетение на 67-годишен велосипедист заради сблъсък със сина им

Окръжен съд – Монтана осъди родители на младеж да заплатят на 67-годишен мъж обезщетение в размер на 10 000 евро за неимуществени и 1 140,18 евро за имуществени вреди. Те са настъпили от падане след сблъсък между възрастния мъж, управлявал велосипед, и непълнолетното момче, управлявало електрическа тротинетка. Инцидентът е станал в парк „Монтанезиум" през 2024 година, когато момчето е бил на 14 години.

Пред Окръжен съд – Монтана делото е образувано по искова молба на И. И. Д., в която твърди, че на 21 септември 2024 г., около 17:00 ч., се движел с велосипед по велосипедна алея в парк „Монтанезиум" в близост до ресторанта. Малолетното момче се е движело с тротинетка по успоредна алея в ляво от него, направил завой и се блъснал в предното колело на велосипеда му. Той паднал и получил счупване в областта на лявата тазобедрена става. В болница в София бил опериран и била извършена смяна на ставата.

По делото са приети заключенията на вещи лица по съдебна автотехническа и съдебномедицинска експертизи. В съдебната зала са изслушани показанията на очевидец на инцидента, приет е видеозапис от охранителна камера.

След като обсъди доводите на страните, състав на Окръжен съд – Монтана прие, че спрямо възрастния мъж е осъществено непозволено увреждане от малолетното момче. Неговото поведение, като водач на индивидуално електрическо превозно средство (ИЕПС), нарушава правила на Закона за движението по пътищата (ЗДвП), поради което се явява противоправно. В резултат на действията му настъпил сблъсък с възрастния мъж, който управлявал велосипед. Получената травма е в пряка причинна връзка с поведението на момчето – счупването на бедрената шийка на левия крак е настъпило заради падането, предизвикано именно от него. Според съда поведението на велосипедиста също е в нарушение на ЗДвП – движил се е по пешеходна алея в парк, на място, където липсва изградена велосипедна инфраструктура, отклонил е вниманието си като е наблюдавал обекти в дясно от него, вместо да следи за опасности по траекторията на движението му.

За съда инцидентът е настъпил, тъй като и двамата водачи са проявили невнимание и не са предприели нищо, за да предотвратят сблъсъка, а това е било напълно възможно при скоростите, разстоянията и видимостта.

Поради това съдът намали наполовина определените обезщетения от 20 000 евро за неимуществени и от 2 280,36 за имуществени вреди. Родителите са осъдени да заплатят на възрастния мъж съответно 10 000 евро и 1 140,18 евро, заедно със законна лихва върху тези суми.

В мотивите на съда е посочено, че родителите са били длъжни да контролират поведението на своя син и да не допускат той да управлява превозно средство, каквото ЗДвП му забранява преди да е навършил 16 години. На следващо място, тяхна задача е било да му разяснят правилата за движение и да изградят у него навици за внимателно придвижване в града със зачитане правата и на останалите участници в движението.

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Апелативен съд – София в двуседмичен срок.