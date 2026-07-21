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Павликени поиска справедливост за Айредин, който падна от германски влак

Дима Максимова

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Хората настояха да бъде задържан пияният пътник без билет, който е предизвикал инцидента и тежкото падане на младия мъж Снимки Дима Максимова

Хората се събраха пред общината в града и настояха да бъде задържан пияният пътник без билет, който е предизвикал инцидента

Павликени поиска справедливост за Айредин, които пострада тежко при падане от движещ се със 120 км/ч. влак в Германия. За да подкрепят семейството на 26-годишния служител по сигурността в немските железници, пред общината в Павликени се събраха близки, приятели, роднини от града и съседния Левски.

Хората настояха да бъде задържан пияният пътник без билет, който е предизвикал инцидента и тежкото падане на младия мъж. "Айредин е със счупен крак, травма на главата в интензивното отделение. Поддържат го в медикаментозна кома", каза чичо му Мюслюм Ахмед Бекир. Той разказа, че младият мъж е добър, образован и неконфликтен. В петък, когато се случило нещастието, той е изпълнявал служебните си задължения.

"Показване, че сме единни зад семейството на Айредин. Ние не протестираме против Германия, нито против германските институции. Ние настояваме да бъде проведено задълбочено, обективно разследване от тамошните правораздавателни органи и ако има нарушения, законът да бъде приложен с цялата си строгост. И разчитаме на МВнР и на консулството да настояват за справедливо разследване и да съдействат за качествено медицинско обгрижване на Айредин, за да се възстанови и да се завърне при нас", каза кметът Емануил Манолов.

Обсъждаше се също подписка в подкрепа на Айредин Мехмедов, която да бъде изпратена през общината до външно министерство.

Утре в Манхайм българските гурбетчии организират голям протест.

Хората настояха да бъде задържан пияният пътник без билет, който е предизвикал инцидента и тежкото падане на младия мъж Снимки Дима Максимова

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