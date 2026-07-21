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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23260893 www.24chasa.bg

Лена Бориславова ще прави мониторинг на правосъдието с Весела Чeрнева и Георги Лозанов

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Първата стъпка вече е факт. Днес регистрирахме новата гражданска организация  "Институт за правосъден мониторинг" - създаден с убеждението, че доверието в правосъдието не се изгражда с декларации, а с постоянен обществен поглед към начина, по който то работи

Това написа във фейсбук бившата депутатка от "Продължаваме промяната" Лена Бориславова, която отпадна от листите за последните избори и обяви, че ще има ново начинание.  

Фондацията е регистрирана днес, показа проверка на "24 часа". Вече има и сайт. Лена Бориславова е директор. Адвокат Йонко Грозев е председател на съвета. Членовете на борда на института са бившата съветничка на Кирил Петков по външна политика Весела Чернева, медийният експерт Георги Лозанов и експертът по финанси Красимир Врангов. 

"Правосъдието не е затворена система, която принадлежи единствено на професионалната общност. То е обществен договор. Всеки негов пропуск се превръща в несправедливост, а всяка злоупотреба - в съмнение, че законът не важи еднакво за всички. Именно затова Институтът ще извършва системен мониторинг на лошите практики в правосъдието като проучва, анализира и систематизира публичната информация за тях и ще я представя на разбираем и достъпен за хората език. Дългосрочната цел е да се създаде първата дигитална карта на злоупотребите в прокуратурата и съда - инструмент, който ще позволи на гражданите да проследяват повтарящи се модели, институционални дефицити и резултатите по случаи с висок обществен интерес", пише Лена Бориславова за новия си проект. 

На 6 юли тя обяви, че търси стажанти за работа, свързана с право, но без да уточнява за какво. 

Първите резултати от работата на "Института за правосъден мониторинг" ще бъдат представени на публично събитие в края на 2026 година. 

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