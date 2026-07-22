Преди новия механизъм: шеф на държавна болница може законно да взема до 8 хил. евро бонуси

До 5 хил. - за член на съвета на директорите

Формулата ще се промени най-осезаемо за лечебните заведения с големи дългове, очаква се да я обявят още до края на юли

Директорите на държавните болници вземат по 20, дори 40 хил. евро месечно, докато лечебните заведения трупат половин милиард дългове общо. Това обяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова преди месец и изнесе на пресконференция конкретните числа от фишовете за заплата на шефовете на някои болници. Направи го в контекста на прегледа на финансовото състояние на системата, с който екипът ѝ се заел при поемането на управлението на здравеопазването.

Така темата за космическите заплати на болничните шефове, периодично гръмвала през годините, пак стана особено актуална. А няколко организации я превърнаха в основна за здравеопоазването. “Медицинските специализанти едва връзват двата края, сестрите работят на няколко места, а дълговете на някои болници стигат до 40 млн. евро”, напомнят ежеседмично активисти.

“Не обявих война на лекарите, когато разкрих големите заплати на директорите на здравни заведения, които на практика са пред фалит и с огромни дългове. Така показах прозрачност, защото в здравната система всичко се разбира и не е редно да се шушука”, реагира министър Ивкова в тв интервю тази неделя. И обясни - най-голямата грешка през последните години е свързана с липсата на обвързване на заплащането с постигнатите резултати. Сега това ще бъде направено, категорична е здравната министърка.

Ще има нов механизъм за изчисляването на заплатите на шефовете на болници, особено за тези в лошо финансово състояние.

“Министерството е изготвило анализи и разчети как това да се случи прозрачно и съобразно Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия”, обяви министър Ивкова. Амбициите на екипа са това да стане още до края на юли.

Ивкова не изключва да има

директори, които

биха напуснали

заради

промяната

във възнаграждението им, но е убедена, че когато то се изчислява по прозрачен начин, е редно всички да го приемат.

Всъщност става дума за прозрачно и стриктно прилагане на механизма за възнагражденията на шефовете в държавните болници, който важи и сега. Нещо повече - според закона директорите нямат и не могат да имат никакво участие във формирането на собствените си заплати.

Възнагражденията на шефовете се определят по Закона за публичните предприятия, според който ръководството изпраща отчет до Министерството на здравеопазването за показателите на лечебното заведение. Това се случва на всяко тримесечие, а на база резултатите на болницата се формират и заплатите на ръководството.

Дали управителите се справят добре, или не, показват бални единици в различни критерии, които законът залага като приоритети за развитието на държавните лечебни заведения.

За постигнат

резултат се

добавя една

точка,

с която шефът на болницата получава допълнително 80% от минималната работна заплата, която към момента е 620 евро.

Членовете на съвета на директорите пък вземат по 50% от минималната за всеки добър показател, а максимално болница може да вземе 16 точки за постигнатите резултати.

Важен фактор за заплатите са активите на болницата -

в зависимост от

това колко е

богата тя,

директорът може

да взема до

2000 евро отгоре на заплатата си всеки месец. За да се достигне този максимум на добавката, активите на болницата трябва да са оценени на над 7,6 млн., което е напълно постижимо за по-големите лечебни заведения.

Друг критерий, според който нараства заплатата на ръководителя, е броят на персонала. За под 50 души екип шефът взема допълнително почти 1000 евро, а двойно повече получават директорите, които имат над 1500 души персонал.

Около 1000 евро отгоре към възнаграждението си добавя директорът, ако над 5% от работещите лекари са специализанти.

Законът дава по още толкова за шефовете, когато са спазени основните заплати на лекарите, уредени с колективния трудов договор.

Същата сума допълнително управителят ще вземе, ако печалбата на болницата се увеличава, но ще получи само 500 евро по този показател, ако болницата остане на нивото на печалбата си от предходното тримесечие. Пак по въпросния механизъм държавата дава на директора и

допълнителни

1000 евро, ако

болницата спазва

сроковете по

плащането

на заеми

Отделно повечето от директорите работят и като лекари, за което получават възнаграждения по клинични пътеки или по трудови договори - нещо, срещу което надали някой би имал възражения. Само бонусите по механизма, с който държавата налива пари в мениджмънта на болниците (включително с лоши резултати) обаче могат да добавят още до 8 хил. евро към месечния доход на директора на голямо лечебно заведение.При членовете на съвета на директорите допълнителните възнаграждения могат да стигнат около 5 хил. евро.